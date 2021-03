Der Leichnam der am Sonntag in Senden-Wullenstetten getöteten Frau ist am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen von der Rechtsmedizin Ulm untersucht worden. Dabei habe sich der Verdacht bestätigt, dass die 33-Jährige gewaltsam durch Fremdeinwirkung zu Tode gekommen ist. Das teilt d...