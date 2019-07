Die Überwachung in Illertissen macht sich bezahlt: Die Fallzahlen an kritischen Punkten sinken, es verbleibt ein Überschuss. Vor den Illertisser Schulen und Kindergärten wird nicht mehr so oft zu schnell gefahren. Diesen erfreulichen Punkt teilte die Leiterin der kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ), Martina Matzner, in ihrer Bilanz für das Jahr 2018 im Illertisser Hauptausschuss mit. Als Grund dafür führte sie ve...