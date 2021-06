Der alte Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle A7 bei Nersingen wird am Montag, 28. Juni, im Zuge des Ausbaus der zweibahnigen Bundessstraße 10 zurückgebaut. Der Parkplatz bot Platz für rund 60 Autos und war somit an der Kapazitätsgrenze. Ein neuer Pendlerparkplatz steht bereits an der Anschl...