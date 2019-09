„Er war das Gesicht der Musikschule Senden.“ Das sagte Bürgermeister Raphael Bögge über Rainer Bischof, den langjährigen Leiter der städtischen Musikschule. In diesen Tagen verabschiedet sich Bischof von seinem Arbeitsplatz in die Altersteilzeit. 39 Jahre hat er an der Sendener Musikschule...