Mit jedem weiteren Tag im Lockdown stünden Existenzen auf dem Spiel. „Daher sind wir nun alle gemeinsam gefordert, Gesellschaft, Wirtschaft, Handwerk und Landwirtschaft eine Perspektive aufzuzeigen.“

Das steht in einem „Mutbrief“, den die Bürgermeister im Landkreis Neu-Ulm am Donnerstag an ...