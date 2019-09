Thorsten Freudenberger soll Landrat in Neu-Ulm bleiben. Jedenfalls, wenn es nach seiner Partei, der CSU, geht. Die Delegierten haben den 46-Jährigen am vergangenen Freitag einstimmig zu ihrem Kandidaten für die Kommunalwahlen im März 2020 erkoren. Nun werden dem Politiker gute Chancen auf eine Wiederwahl eingeräumt. Dennoch stellt sich die Frage, ob die anderen Parteien und Wählergemeinschaften ihm das Feld kampflos überlassen wollen. Oder ob sie nicht einen Gegenkandidaten aufstellen.

Vorbild könnte der Landkreis Günzburg sein, wo sich der bayerische Bauminister Hans Reichhart (CSU) sicherlich als Favorit um die Nachfolge des scheidenden Landrats Hubert Hafner bewirbt – die Grünen aber trotzdem den Grünen-Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer gegen ihn aufstellen. Der sagt: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als neue Nummer 2 in Bayern bei so wichtigen Wahlen den Bürgerinnen und Bürgern ein gutes Angebot machen müssen.“

Bei den Grünen im Kreis Neu-Ulm hat Kreisrat Franz Schmid aus Roggenburg die Wahlkampfvorbereitungen in den Händen. „Aktuell haben wir keinen Landrats-Kandidaten“, sagt Schmid. Einer habe abgesagt, ein paar andere Frauen und Männer seien allenfalls „im Hinterkopf“ präsent. „Im Landkreis gibt es einfach niemand, der sein Berufsleben darauf ausrichten möchte.“

Einen Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Neu-Ulm gibt es nicht. Die Grünen würden jetzt mal abwarten, wen die anderen Parteien aufstellen und dann über eine Unterstützung entscheiden. Am 1. Oktober findet eine Kreismitgliederversammlung zum Thema Kommunalwahl 2020 statt. Kein Problem sei es, die Kreistagsliste zu füllen: „Da haben wir wieder viele und gute Kandidaten.“

„Die Sozialdemokratie wird sich um einen eigenen Kandidaten sorgen“, sagt der SPD-Kreisvorsitzende und -Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner. Momentan sei man in „guten Gesprächen“. Präsentieren wollen die Neu-Ulmer Sozialdemokraten ihren Personalvorschlag erst im Oktober. „Wir werden einen guten Bewerber haben, der den Landkreis nach der Nuxit-Debatte wieder zusammenführen kann“, verspricht der 66-Jährige.

Die Freien Wähler seien dabei, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu suchen. „Es gibt konkrete Personen, mit welchen wir sprechen“, sagt auf Anfrage Vize-Kreisvorsitzender Jürgen Bischof. Namen wolle er derzeit noch nicht nennen. Er selbst hingegen wolle nicht Landrat werden. Das war ihm nachgesagt worden, weil er wie kein zweiter Kreisrat in Sitzungen immer perfekt vorbereitet den Amtsinhaber und die Fachleute aus dem Landratsamt anspricht.

Zuletzt hatte er bei der Klimadebatte mit deutlichen Worten ein aktives Handeln gefordert. Doch Bischof erklärt: „Ich habe keine Ambitionen, weil ich einen Beruf habe, der mir sehr gut gefällt.“ Der Weißenhorner arbeitet als Professor für Betriebswirtschaftslehre in Aalen. Er sehe weder „Not noch Bedarf“, das zu ändern. „Ich strebe das nicht an.“

Auch Freie-Wähler-Kreisvorsitzender Wolfgang Schrapp betont, er habe kein Interesse an einer Kandidatur: „Mit Sicherheit nicht!“ Er betont aber ebenfalls, dass es einen Freie-Wähler-Bewerber geben soll: „Ich meine, es gehört zur Demokratie, dass man auswählen kann, dass die Bürger entscheiden können.“

Einige Bürgermeister-Kandidaten stehen schon fest

Rathaus Spannend dürfte auch noch das Rennen um die Spitzenposition in den Rathäusern im Kreis Neu-Ulm werden. Wie berichtet, hören acht Bürgermeister auf, etwa Gerold Norenberg (CSU, Neu-Ulm), Karl Janson (Freie Wähler, Vöhringen), Simone Vogt-Keller (CSU, Bellenberg), und auch der dienstälteste Bürgermeister im Kreis, Josef Walz (CSU, Pfaffenhofen). Teils haben sich schon Kandidaten aus der Deckung gewagt. In Neu-Ulm etwa tritt die CSU-Stadt- und Kreisrätin Katrin Albsteiger an, ein Gegenkandidat ist nicht in Sicht. In Vöhringen will CSU-Fraktionschef Michael Neher auf Janson folgen. In Senden gibt es ein Dreier-Duell zwischen Amtsinhaber Raphael Bögge (parteilos), Claudia Schäfer-Rudolf (CSU) und Maren Bachmann (SPD). In Bellenberg stehen sich bisher die CSU-Kandidatin Susanne Schewetzky und der Freie Wähler Manuel Fink gegenüber.