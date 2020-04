Am 25. April vor 75 Jahren kam für Weißenhorn das Ende des Zweiten Weltkriegs. Daran haben das Heimatmuseum und die katholische Kirche in einer – wegen der Corona-Pandemie nichtöffentlichen – Veranstaltung am Samstag in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt erinnert. Mutige Bürger hatten...