So langsam wird es eng: Am 1. Oktober 2022 muss in Bayerisch-Schwaben ein Notkraftwerk betriebsbereit sein. Wie berichtet, bewerben sich drei Unternehmen um den Bau. Dazu zählen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU), die im Verbund mit Siemens und der Stromerzeugergesellschaft Steag auf dem ehemaligen F...