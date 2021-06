Das Grundstück Spitalgartenstraße 38 in Oberelchingen liegt verkehrsgeschützt am Hang direkt am Wäldchen unterhalb des Spielplatzes Am Schneckenweg. Kein Wunder, dass die Projektgesellschaft HSG in dieser Lage bauen will. Eine erste Bauvoranfrage Ende 2020 hat der Bau- und Umweltausschuss des E...