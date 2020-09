Die Corona-Pandemie hat so einiges verhindert – auch die traditionelle Frühjahrs-Müllsammelaktion des Elchinger Fischereivereins. Am Parkplatz beim Vereinsheim der Fischer im Rotalteweg trifft sich am Samstag, 3. Oktober, um 11 Uhr nun eine Gruppe junger Menschen, die den Auwald und die Ufer b...