Da gehen alle Alarmglocken an, „wenn die Autobahndirektion uns was Gutes tun will“, sagte Matthias Bloching (UFWG) bei der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Elchinger Gemeinderats. Dieser befasste sich am Montag mit geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Autobahnabschnitts A7...