Wie genau wird die angekündigte Impfung in den bayerischen Hausarztpraxen organisiert? Das ist zu großen Teilen noch offen, weil die Rechtsgrundlage fehlt. Wann diese kommt, ist noch unklar, so das Gesundheitsministerium in München auf Anfrage. Zu den offenen Fragen gehörten etwa Fragen der Log...