Der Industrie- und Hangar-Tore-Hersteller Butzbach spricht selbst schon von einer Trendwende. „Die Auslastung in der Produktion fährt hoch, und vor allem in der zweiten Jahreshälfte werden wir dann voll ausgelastet sein“, sagt Geschäftsführer Thilo Butzbach. Und: „Die in den letzten Jahre...