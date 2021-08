Mehr als vier Millionen Euro im Jahr lässt sich die Stadt Illertissen die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen kosten. In den kommenden Jahren könnte der Zuschussbedarf noch einmal steigen. Denn die Verwaltung sieht einen weiter steigenden Bedarf. Bis zum Jahr 2024 müsse der Kindergartenbereich um 94 Plätze aufgestockt werden, was vier weiteren Gruppen entspricht, informierte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Stadtrats. Im Kr...