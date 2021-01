Naturschutzverbände sehen die Artenvielfalt in den Gewässern Bayerns in höchster Gefahr. Der Landesbund für Vogelschutz, der BUND Naturschutz in Bayern, der Landesfischereiverband, WWF und der Kanu-Verband kritisieren auf das Schärfste die aktuellen Beschlüsse des Deutschen Bundestages zur F...