Gericht 80-Jähriger vor Gericht, Verfahren eingestellt

Memmingen/Weißenhorn / Carsten Muth

Kathrin Krempel, Richterin am Amtsgericht Memmingen, ließ am Donnerstagmittag am Ende des Verfahrens Milde walten: Sie stellte ein Verfahren wegen geringer Schuld ein, in dem es formal gesehen lediglich um 75 Euro Bußgeld ging, das aber Schlagzeilen gemacht hatte. Angeklagt war ein 80 Jahre alter Mann aus Weißenhorn. Der Vorwurf gegen ihn lautete: Verstoß gegen das Waffengesetz.

Was war geschehen? Der Senior wollte Ende Februar eine Verhandlung am Landgericht in Memmingen verfolgen, fiel an der Eingangskontrolle aber auf, weil er ein verbotenes Einhandmesser mit sich führte. Justizbeamte stellten das Messer sicher, der Weißenhorner erhielt einen Bußgeldbescheid über besagte 75 Euro. Weil er gegen das Waffengesetz verstoßen habe, wie es offiziell hieß.

Der 80-Jährige verstand die Welt nicht mehr, fühlte sich ungerecht behandelt, legte Widerspruch gegen den Bescheid ein, bezahlte nicht. Auch wenn das hieß, dass sich der Senior das erste Mal in seinem Leben in einer Verhandlung vor Gericht verantworten musste. Dort wurde der Angeklagte am Donnerstag vom Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt begleitet.

Der ausgebildete Jurist Fendt saß während der Verhandlung neben dem 80-Jährigen, leistete moralischen und fachlichen Beistand und wies darauf hin, das der Angeklagte ein friedliebender Mensch sei, der sicher niemanden etwas Böses wolle. Vielmehr setze das Verfahren dem Senior mächtig zu. Als die Richterin Fendt fragte, ob er mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert sei, antwortet der Rathauschef trocken: „Nein, ich bin nur das Bürgermeister.“

Das Gericht berücksichtigte in seiner Einschätzung auch, dass der Angeklagte seit Jahren unter einer seltenen neurologischen Erkrankung leidet, die unter anderem seine Muskel in Armen und Beinen schwächt. Der 80-Jährige kann deshalb schlecht greifen. Mit einem Messer, das sich mit einer Hand öffnen lässt, komme er einfach besser zurecht, sagte der Senior vor Gericht.

Der Weißenhorner willigte ein, dass sein Einhandmesser eingezogen bleibt. „Ich darf Ihnen das Messer nicht zurückgeben, sonst würde ich mich strafbar machen.“, sagte die Richterin. Das Verfahren aber stellte sie ein, der 80-Jährige muss also keine Strafe bezahlen, die Prozesskosten übernimmt die Staatskasse.