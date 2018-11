Justiz 36-Jähriger soll Frau misshandelt haben

Neu-Ulm / Bianca Frieß

Ein Mann aus dem Kreis Neu-Ulm steht vor Gericht. Jahrelang soll er seine Lebensgefährtin gequält haben. Er streitet alles ab.

Am Dienstag hat vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht der Prozess gegen einen 36-Jährigen aus dem südlichen Landkreis begonnen. Jahrelang soll er seine heute 38-jährige Lebensgefährtin missbraucht haben. „Wenn das so stimmen sollte, wie es in der Anklage steht, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie ohne Gefängnis hier rausgehen“, sagte Amtsgerichtsdirektor Thomas Mayer.

Die Staatsanwältin sprach von mehr als 150 Taten in der Zeit von 2009 bis 2015. Regelmäßig habe der 36-Jährige der Frau ins Gesicht geschlagen, ihr so fest gegen den Mund gedrückt, dass ihr die Zähne ausfielen. Außerdem soll er sie mit den Füßen in den Bauch getreten, gewürgt und ihr ein Kissen aufs Gesicht gedrückt haben. Einen Tag, bevor seine Lebensgefährtin mit den beiden gemeinsamen Kindern schließlich ausgezogen ist, soll er auch den kleinen Sohn angegangen haben: Laut Anklage habe er ihn gegen die Wand schleudern wollen, was seine Partnerin verhindern konnte.

„Wie ein Trauma-Opfer“

Der 36-Jährige stritt vor Gericht alle Vorwürfe ab. Es habe zwar oft Streit gegeben – „das Hauptproblem war ihre Eifersucht“, sagte er. Dabei sei es auch laut zugegangen. „Aber es kam nie zu Schlägen.“ Auch nach der Trennung im Jahr 2015 habe das Verhältnis zwischen den beiden „funktioniert“. Erst seit 2016 stünden die Anschuldigungen im Raum. „Seit ich eine neue Partnerin hatte“, sagte der Angeklagte. Die Verletzungen habe seine Ex-Freundin sich selbst zugefügt. „Sie hat sich mit den eigenen Fäusten ins Gesicht geschlagen und gegen ihren Hals gedrückt. Das habe ich oft genug erlebt.“

Die 38-Jährige, die inzwischen im Alb-Donau-Kreis lebt, war wegen der Verletzungen zwar in ärztlicher Behandlung – gab dort aber nie an, misshandelt worden zu sein. Erst im Juni 2017 ging sie zur Polizei. „Davor habe ich das nicht gepackt“, sagte sie vor Gericht. Sie habe an diesem Tag, „wie ein Trauma-Opfer“ gewirkt, erzählte die Polizeibeamtin, die die Frau vernommen hatte.

Es sollen nun auch die behandelnden Ärzte aussagen. Der Prozess wird am Dienstag, 4. Dezember, fortgesetzt.