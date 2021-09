Am Sonntag sind im Landratsamt Neu-Ulm 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. Vom sechsköpfigen Fachbereich Wahlrecht mit Leiter Stefan Hatzelmann sind es alleine drei, plus Kreiswahlleiterin Karen Beth. „Die Telefonzentrale ist am Wahlsonntag seit acht Uhr morgens bis zum Abschluss der ...