Courage 13-jährige Lebensretter werden ausgezeichnet

Max Müller (links) und Levin Zacher saßen im Sommer am Weiher in Weißenhorn, als ein 82-Jähriger ins Wasser stürzte. © Foto: Patrick Fauß

Neu-Ulm/Weißenhorn / Bianca Frieß

Die Jungen erinnern sich noch oft an den 16. August 2018 zurück. „Immer, wenn wir am Weiher vorbeilaufen, denken wir: Da ist es passiert“, sagt Max Müller. Der 13-Jährige und sein gleichaltriger Freund Levin Zacher aus Weißenhorn haben einen Rollstuhlfahrer gerettet, der ins Wasser gefallen war. Dafür hat ihnen Erwin Lohner, Regierungspräsident von Schwaben, nun die Bayerische Rettungsmedaille verliehen.

Landrat Thorsten Freudenberger hat den beiden Freunden die Auszeichnung kürzlich im Neu-Ulmer Landratsamt überreicht. „Euer beherztes Eingreifen ist eine wahre Heldentat“, sagte er. Diese Auszeichnung sei auch für ihn selbst etwas ganz Besonderes – er habe vorher noch nie einen Lebensretter geehrt. Auch der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt gratulierte: „Das Entscheidende war, dass ihr euch spontan dazu entschieden habt, richtig zu handeln.“

Was war geschehen?

An dem Tag im August saßen die beiden Freunde gemeinsam am Weiher, unterhielten sich, genossen ihren Ferientag. Sie beobachteten, wie ein älterer Mann mit einem Rollstuhl plötzlich ins Wasser stürzte – er war wohl mit einem Rad in die Böschung geraten. Der 82-Jährige lag mit Bauch und Gesicht nach unten im Weiher, konnte sich nicht selbst helfen. „Da bin ich ohne nachzudenken sofort hingesprintet, in den Weiher rein, und habe ihn ein bisschen aufgerichtet“, erzählte Max. Sein Freund Levin rannte derweil zum nahen Freibad, um Hilfe zu holen.

„Vorbild für Mitmenschen“

Mit Unterstützung einer Bademeisterin und eines Spaziergängers gelang es den beiden schließlich, den Rollstuhlfahrer aus dem Wasser zu ziehen und ans rettende Ufer zu bringen. Anschließend alarmierten sie sofort den Rettungsdienst. Der Rentner wurde zwar vorerst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gefahren, konnte aber wenig später schon wieder entlassen werden – unverletzt.

Das habe er den Jugendlichen zu verdanken, heißt es in einem Schreiben der Weißenhorner Polizei an das Landratsamt. Zumal sie die einzigen waren, die zu dem Zeitpunkt am Weiher waren und den Vorfall beobachten konnten. Ohne ihre Aufmerksamkeit hätte der Unfall für den 82-Jährigen „erhebliche“ gesundheitliche Folgen haben können – es habe Lebensgefahr bestanden.

„Ihr seid Vorbilder für eure Mitmenschen“, sagte Landrat Freudenberger. Er stelle sich die Situation sehr schwierig vor. „Da einen kühlen Kopf zu bewahren, ist gerade in eurem Alter sicher etwas ganz Besonderes.“ Auch Bürgermeister Fendt ist stolz auf die „riesige Leistung“ der beiden Jugendlichen. „Das geht dem Bürgermeister einer Stadt natürlich ganz warm hinunter“, sagte er.

Begleitet von ihren Familien nahmen die 13-Jährigen die Rettungsmedaillen und Urkunden entgegen. Das sei schon ein gutes Gefühl, meinte Levin. Ob sie denn auch stolz auf die Auszeichnung seien? Max nickte: „Sehr sogar.“