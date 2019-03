Geschichte 1200 Bürger, 22 Wirtshäuser, zig Misthaufen

Weißenhorn / Von Claudia Schäfer

Das 18. Jahrhundert ist in Weißenhorn noch gegenwärtig: Die Schranne, die beiden Gebäude der ehemaligen Stadtkanzlei am Kirchplatz und in der Hauptstraße, das ehemalige Reißler-Haus – all diese Gebäude prägten schon zu Lebzeiten des Barockmalers Franz Martin Kuen (1719-1771) das Stadtbild. Dank Burkhard Günther, dem früheren Weißenhorner Stadtbaumeister, ist recht genau bekannt, wo im 18. Jahrhundert welches Haus stand und wer dort wohnte. Schließlich arbeitet der Pensionär schon seit etlichen Jahren an einem historischen Gebäudeatlas der Fuggerstadt.

Einst ein Wirtschaftszentrum

Man merkt Günther die Begeisterung an, wenn er gemeinsam mit Matthias Kunze, Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums, durch den historischen Stadtkern schlendert. Die Stadt mit ihren 1200 Einwohnern sei im 18. Jahrhundert ein „Wirtschaftszentrum“ gewesen. Einen großen Teil ihres Wohlstands habe sie der Barchentweberei verdankt – die Fugger förderten die Herstellung des Halbleinen-Stoffes. Auch nahezu alle anderen wichtigen Wirtschaftszweige der damaligen Zeit waren in Weißenhorn zu finden: Handwerker vom Bleicher bis zum Seifensieder, ein Armenhaus, ein „Leprosenhaus“ für die Kranken und sogar ein studierter Arzt neben mehreren Badern.

Läden, wie wir sie heute kennen, waren unbekannt, erzählt Kunze. Wichtige Warenumschlagplätze waren die Märkte, etwa der Jahrmarkt oder der Viehmarkt auf dem Gelände des ehemaligen Busbahnhofs. Die Menschen versorgten sich selber: „Jeder hatte quasi eine kleine Landwirtschaft.“ Für die Bewohner der Innenstadt gab es Krautgärten außerhalb der Stadttore. Einige davon existieren noch immer am westlichen Ortseingang nahe des Lidl-Supermarkts.

Die Nutztiere lebten eng mit ihren Besitzern zusammen: „Überall in der Stadt waren Tiere, Hühner, Schweine, Kühe“, weiß Kunze. Es habe sogar einen städtischen Kuhhirten gegeben, der die Rinder täglich vor die Stadtmauern auf die Weide trieb. Was es nicht gab: ein Abwassersystem. Zwar konnten sich die Weißenhorner zu Kuens Zeiten an zentral gelegenen modernen „Laufwasserbrunnen“ bedienen und mussten nicht mühsam Wasser aus der Tiefe holen, das Abwasser aber floss ungehindert über die Straßen. Zusammen mit dem Geruch der vielen Misthaufen müsse ein ordentliches „Gschmäckle“ über der Stadt gelegen haben, meint Kunze.

Ablenkung vom harten Arbeitsalltag suchten die Weißenhorner in den damals 22 Gaststätten. 16 Brauereien produzierten ausreichend Bier. Laut Günther führten kleine Gässchen auf direktem Weg zu den Gasthäusern. „Die Wirtschaften waren die sozialen Treffpunkte der damaligen Zeit.“ Allerdings nur für die Männer, die Frauen mussten sich daheim um die meist stattliche Kinderschar kümmern. Kuens Ehefrau Anna Maria Wirth zum Beispiel, gebar 16 Kinder, von denen aber nur vier das Erwachsenenalter erreichten. Sie selbst wurde über 80 Jahre alt – eine echte Seltenheit in der damaligen Zeit.

Nur 70 Pferde in der Stadt

Zimperlich gingen die Leute übrigens nicht miteinander um: Das „Bürgerstüble“, eine dunkle Arrestzelle in der Schranne, war gut belegt. Hier musste auch Franz Martin Kuen einsitzen, weil er ein Spottbild über einen Mitbürger angefertigt hatte. Kuen, der weit Gereiste, der Italien kennenlernte und in Kirchen in der ganzen Region Deckenfresken malte, war im Vergleich zu den meisten Weißenhornern ein wahrer Weltbürger. Viele andere dürften kaum über die nahe Umgebung ihrer Geburtsstadt hinaus gekommen sein: In der 1200 Einwohner zählenden Stadt gab es nur 70 Pferde, die Leute gingen zu Fuß. Ulm war damit fast eine Tagesreise entfernt. „Im Umkreis von 25 Kilometern war Weißenhorn die einzige Stadt mit Marktrecht“, erzählt Kunze.

Dass wenig Persönliches über den Alltag der Menschen zu Kuens Zeit bekannt ist, liegt laut Kunze daran, dass damals so gut wie keine privaten Briefe oder Tagebücher geschrieben wurden. „Es war eine völlig schriftlose Zeit.“ Wie die Menschen dachten, was sie erhofften und fürchteten, „das erzählen uns Bilder, wie sie Franz Martin Kuen gemalt hat.“