Sanierung Klassenzimmer mit neuer Technik

Zum Beginn des neuen Schuljahrs sind die Klassenzimmer in der Schule von Schlierbach vorbereitet für einen Unterricht auf der Höhe der Zeit. Der Gemeinde zufolge rüsteten Techniker die Räume für neue Medientechnik auf. Die Modernisierung war Teil einer Sanierung, in deren Zuge alle Klassenzimmer neue Leitungen bekommen haben. Außerdem bauten Handwerker eine frühere Garage sowie den ehemaligen Computerraum zu einem Aufenthaltsraum für die Ganztagesbetreuung aus. In diesen Tagen wird die Erweiterung auf der Nordseite des Areals vorbereitet, über die der Gemeinderat im September beraten will.

Den Neuerungen stehen weitere Fälle von Vandalismus gegenüber. Nach Angaben der Gemeinde wurden in den vergangenen Monaten Scheiben der Schule und Gegenstände beschädigt.