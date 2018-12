Künzelsau Toter Mann liegt auf Wiese

Künzelsau / pol

Zwischen Künzelsau und Ingelfingen ist im Freien eine männliche Leiche gefunden worden.

Wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, sowie das Polizeipräsidium Heilbronn gemeinsam mitteilen, wurde ein älterer Mann am Montagnachmittag auf einem Streuobstwiesengrundstück oberhalb des sogenannten "Deubach-Brückles" zwischen Künzelsau und Ingelfingen tot aufgefunden. Die Leiche lag in der Nähe eines kleineren Strohhaufens. Noch am Abend nahmen Beamte des Kriminaldauerdienstes und der Kriminaltechnik des Polizeipräsidiums Heilbronn die ersten Ermittlungen vor Ort auf. Derzeit sind die näheren Todesumstände noch unklar. Die Kriminalpolizei Künzelsau ermittelt daher in alle Richtungen.

Der tote Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt, normale Statur, circa 80 Kilogramm schwer, ungepflegtes Gesicht und ungepflegte graue Haare, grauer Vollbart und ungepflegte Zähne. Der Mann trug eine blaue Jeanshose, ein blaues Langarmshirt, eine olivfarbene Jacke und Nike-Sportschuhe.

Die Kriminalpolizei Künzelsau sucht Zeugen: Wer hat den Mann im Zeitraum von Donnerstag, 6. Dezember, bis Montag, 10. Dezember, in Künzelsau, Ingelfingen oder Öhringen gesehen? Wer kennt eine Person, auf die diese Beschreibung zutrifft, hat im benannten Zeitraum zwischen Künzelsau und Ingelfingen, insbesondere im Bereich des Auffindeorts, verdächtige Beobachtungen gemacht? Da bei dem Toten ein NVH-Ticket gefunden wurde, bittet die Polizei auch um Hinweise von Personen, die den Mann möglicherweise in einem Bus gesehen oder mit ihm gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 07940/9400, entgegen.

