Immer mehr Menschen in Deutschland werden positiv auf das gefährliche Coronavirus getestet. So auch in Baden-Württemberg - hier die aktuellen Zahlen der Corona-Infizierten und Toten aus dem Hohenlohekreis.

Hohenlohekreis: Aktuelle Zahl der Corona-Infizierten und Toten

So viele Menschen im Hohenlohekreis sind aktuell positiv auf das Coronavirus getestet oder daran gestorben:

Einwohner: 112.010

Corona-Infizierte: 257

Corona-Tote: 3

Stand: 23.03.2020.

Die Zahlen stammen von Daten zu bestätigten COVID-19-Fällen, die an das baden-württembergische Gesundheitsministerium vom Landesgesundheitsamt (LGA) Baden-Württemberg gemeldet wurden.

Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg auf mindestens 5.333 an. Das Durchschnittsalter beträgt 47 Jahre bei einer Spannweite von 0 bis 98 Jahren.