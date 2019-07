Rund 28 000 Menschen und damit 200 mehr als 2018 besuchten seit Anfang Mai das Höhenfreibad in Ebersbach.

Etwa zur Hälfte der Saison haben das Freibad in Ebersbach 200 Menschen mehr besucht als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr. Genau waren es an diesem Montag 28 743 Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich seit dem 4. Mai auf der Höhe im Nordosten der Stadt erfrischt haben. Diese Zahl berichtete Bademeisterin Stefanie Förste am Dienstag dem Gemeinderat.

„Die heiße Woche hat uns die Saison gerettet“, sagte Förste. In diesen Tagen im Juni seien rund 10 000 Menschen in das Höhenfreibad gepilgert, und allein an einem brütend heißen Mittwoch kamen rund 3800 Besucher. Reißt dieser Trend in den kommenden Wochen nicht wegen einer deutlichen Verschlechterung des Wetters ab, könnte die Saison 2019 die des Jahrhundertsommers 2018 übertreffen. Nach dieser Entwicklung deutete es Anfang Mai keineswegs hin, da die Saison drei Tage später als 2018 begonnen hatte und es in den ersten beiden Wochen davon durchschnittlich acht Grad kühl war.

Absatz von Jahreskarten steigt

Nach oben gehen die Zahlen nicht nur bei den Badegästen. „Bei allem, was wir machen, verzeichnen wir eine Steigerung“, sagte die Bademeisterin. Den wirtschaftlich wichtigste Effekt dürfte ein zunehmender Absatz von Jahreskarten erzielen, aber auch die Veranstaltungen außerhalb des regulären Betriebs locken immer mehr Menschen an. Diese Saison wurde Mitte Juni wieder ein Sommerfest im Freibad gefeiert, und am kommenden Sonntag veranstaltet der Förderverein für das Bad einen Gesundheitstag auf der Anhöhe.

Zum Ende des Schuljahres gibt es eine „School’s Out“-Party, und ebenfalls mit einem Fest klingt am 8. September die Badesaison aus – zumindest für zweibeinige Besucher. Bevor Förste und ihr Kollege Benjamin Bräutigam 2019 endgültig das Wasser ablassen, haben Hunde am 15. September die Becken für sich. Förste zufolge hat sich die Zahl der Besucher dieser Veranstaltung innerhalb von zwei Jahren verdoppelt von 100 Hunden und 200 Herrchen oder Zuschauern in 2017 auf 200 Tiere und 400 Begleiter in 2018.

Wetter und Technik als Gründe für den Erfolg

Diese positive Entwicklung ist zum einen dem Wetter und zum anderen einer gewissenhaften Instandhaltung der Technik zu verdanken. „Es braucht viel Pflege, das Freibad, und es kommt immer wieder etwas Neues“, sagte Förste. Vor wenigen Tagen sei ein Rohr gebrochen und nach der Winterpause habe ein Schaltschrank das Streiken angefangen. „Auf Dauer kann ich nicht prophezeien, wie die Technik mitmacht“, sagte die Bademeisterin.

Technische Defekte sollten Förste und Bräutigam in der kommenden Saison weniger auf Trab halten. Der Gemeinderat beschloss im März, Technik, Heizung und zwei Becken für rund zwei Millionen Euro zu sanieren. Die Entscheidung war aufgrund der angespannten Finanzlage jahrelang aufgeschoben worden.

