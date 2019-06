Weil das Heidenheimer Congress Centrum ausgebucht ist, weicht das weltweit renommierte Fechtturnier im Januar 2020 nach Herbrechtingen aus und ist dort hoch willlkommen.

Kaum im September 2019 eingeweiht, wird der neuen Bibrishalle durch ein Turnier mit Weltgeltung ein besonderer Nimbus verliehen werden. Zwischen dem 9. und 12. Januar 2020 werden hier und in der benachbarten Oskar-Mozer-Halle die Heidenheimer Fechtertage ausgetragen.

Kurze Vorplanungszeit

In der über 60 Jahre währenden Geschichte der Heidenheimer Frechtertage ist es das erste Mal, dass die Kämpfe außerhalb von Heidenheim stattfinden. Das hat seinen Grund in der relativ kurzfristigen Terminvergabe des Weltfechtverbands FIE. Die Fédération Internationale D’Escrime plant nur ein Jahr im Voraus. Zu spät für 2020.

Das Congress-Centrum, seit Jahren Austragungsort für das Turnier, war zu diesen Terminen im Januar schon anderweitig vergeben. „Bisher hatten wir immer Glück gehabt“, sagt Edgar Klaiber, der Abteilungssprecher der Fechter und Geschäftsführer des HSB. 2020 eben nicht.

Wimbledon der Degenfechter

Was wiederum zum Glück der Herbrechtinger wird. Dort stieß Klaiber mit seiner Anfrage bei Verwaltung und Gemeinderat nicht nur auf offene Ohren, sondern auf großes Wohlgefallen. Ist die Überlassung an die Fechter doch mit einer internationalen Aufwertung der Halle verbunden. „Denn was den Tennisspielern Wimbledon ist, ist für die Degenfechter Heidenheim“, weiß Klaiber.

Eine sorgfältige Begutachtung der Räumlichkeiten hat Klaiber überzeugt, dass die neue Bibrishalle für das Turnier bestens geeignet ist. In Kürze werde mit einer Fachfirma untersucht, wie die 18 Fechtbahnen aufgebaut werden. Dann wird sich auch klären, in welcher Weise die in den 50er Jahren gebaute Oskar-Mozer-Halle einbezogen wird.

Drei Wettbewerbe werden ausgetragen

Ausgetragen werden im Rahmen der Heidenheimer Fechtertage drei Turniere: der Heidenheimer Pokal, der Voith-Cup und der Coupe d‘ Europe. Zwei haben im kommendem Jahr Jubiläum. Der Voith-Cup wird zum zehnten Mal ausgetragen und der vom Kultusministerium des Landes gestiftete Coupe d’Europe wird zum 60. Mal an einen Sieger übergeben.

Rekordbeteiligung wird erwartet

Aber nicht nur deswegen erwartet Klaiber an die 400 Athleten und damit eine Rekordbeteiligung. 2020 finden in Tokio die Olympischen Spiele statt. Ein Turnier wie die Heidenheimer Fechtertage gelte da als gute Vorbereitung. „Das ist dann alles nochmals einen Tick verschärft und aufgeregter.“

Mit den Fechtertagen kommt ein großer Tross Menschen auf Herbrechtingen zu. Klaiber schätzt, dass rund 1000 Zimmer während dieser Tage von den Teams und ihren Begleitern gebucht werden. Die Logistik sei aber gut eingeübt, auch bisher sei dafür schon weit über Heidenheim hinaus ausgegriffen worden.

Einen längeren Weg werden indes die Heidenheimer Fechtanhänger mit Oberbürgermeister Bernhard Ilg an der Spitze auf sich nehmen müssen, um die Kämpfe zu verfolgen. Gut 1000 Zuschauer haben im Bibris auf der die Drei-Feld-Halle umlaufenden Galerie Platz. In der Halle gibt es 200 Tribünenplätze, weitere 500 können ausgefahren werden.

Es bleibt wohl eine Ausnahme

Aller Wahrscheinlichkeit nach werden die Heidenheimer Fechtertage in Herbrechtingen eine Ausnahme bleiben. Nach Wissen von Klaiber wird der Weltverband auf einen vierjährigen Planungszeitraum übergehen. Dann bleibt genügend Zeit, um sich das CC in Heidenheim zu reservieren. Die Karl-Rau-Halle in Heidenheim, angestammter Austragungsort der Heidenheimer Fechtertage, würde vom Weltverband als Ausweichquartier nicht mehr akzeptiert, sagt Klaiber. “Da haben sich die Regularien geändert.“