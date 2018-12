Reutlingen Glitzerglanz und Winterzauber

Von Susanne Eckstein

Weihnachten – Zeit nachzudenken, zurückzudenken. Wie war das seinerzeit in der Listhalle? Stand da nicht ein riesiger geschmückter Weihnachtsbaum auf der Bühne? So etwas gab es nicht am Donnerstagabend im großen Saal der Stadthalle, dort zierten nur zwei Kugelbäumchen links und rechts die Bühne. Doch er war voll besetzt, und Fawzi Haimor machte gemeinsam mit dem Orchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und dem befreundeten Tenor Paul Phoenix das vierte Kaleidoskop-Konzert als „Christmas Concert“ zu einem so unterhaltsamen wie berührenden Erlebnis.

Unterschiedliche Facetten

Ihr Programm verband kaleidoskopartig unterschiedlichste musikalische Facetten und Traditionen von Weihnachten respektive Christmas, gerahmt von zwei Medleys: amerikanische, allgemein europäische und spezifisch britische. Die deutsche Variante lag zu Beginn in Form eines Notenblatts von „Oh du fröhliche“ auf den Sitzplätzen: „Sollen wir singen?“ fragten sich manche.

Aber zunächst war prachtvoller Hörgenuss angesagt: Die Orchesterstücke, ob von Leroy Anderson, Victor Herbert oder Peter Tschaikowsi, zelebrierten Weihnachts- und Winterzauber mit lupenreinen Soli, seidigem Streicherglanz, Silberglöckchen und dem himmlischen Celestaklang der Nussknacker-Zuckerfee; den komponierten Pferdeschlitten und Polar-Expresszügen gab Haimors präzis-elegantes Dirigat einen flotten Schub nach vorn, Waldteufels Schlittschuhläufern graziös phrasierten Walzerschwung.

Gefühlvoller Spielwitz war Trumpf, nicht nur im Orchester, sondern auch bei den Soloauftritten. Wenn man bei Sängern überhaupt von „Spielwitz“ reden kann: Paul Phoenix hat ihn. Als langgedienter Tenor der legendären „King’s Singers“ hat er Singtechnik und Gestaltungskraft so sorgfältig gehegt und gepflegt, dass er seine Stimme auch jetzt noch nuancenreich kontrolliert und mühelos in höchste Höhen heben und in puncto Schmelz und Gefühl Bing Crosby das Wasser reichen kann.

Er brachte eine britische Note ins Geschehen, nicht nur mit seinen gut verständlichen Ansagen, sondern auch mit Songs, die die Weihnachtsbotschaft auf tiefgründige Weise vermitteln: den relativ neu komponierten Titeln „Child of The Stable’s Secret Birth“ und „On Christmas Night“ von Thomas Hewitt Jones und dem bekannten „Blackbird“ von Paul McCartney, das man – abgesehen vom Bürgerrechts-Kontext – auch als Lied der Hoffnung in der Nacht verstehen kann. Er freute sich offenbar, mit dem Orchester der WPR und Haimor gemeinsam aufzutreten, und fühlte sich wohl: „I had the best time here in Reutlingen!“

Fawzi Haimor bewährte sich bei diesem Weihnachtskonzert als Moderator. In sympathischer Weise führte er im deutsch-englischen Wechsel mit Paul Phoenix durchs Programm, erinnerte zu Beginn daran, dass der US-amerikanische Operettenkomponist Victor Herbert („Babes in Toyland“) in Stuttgart aufgewachsen war, und zollte seinen Tribut an die hiesige Weihnachtstradition: Ganz zum Schluss, nach der Verabschiedung von ausscheidenden Orchestermitgliedern, dirigierte er den ganzen Saal. Aus über 1000 Kehlen erklang das altvertraute „Oh du fröhliche“, begleitet vom Orchester – ein anrührendes Erlebnis.