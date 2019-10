Würde Friedrich Schiller leben, er hätte Chancen auf einen Beratervertrag bei der Kreissparkasse (KSK) Ludwigsburg. Zumindest wäre er wohl Redenschreiber ihres Vorstandsvorsitzenden.

Dr. Heinz-Werner Schulte zitiert in seinem Vortrag am Montag im Landratsamt den schwäbischen Dichter immer dann, wenn ihm die geeigneten Worte zur Beschreibung der politischen Lage fehlten. Schulte und sein Co-Redner Johannes Schmalzl, IHK-Geschäftsführer der Region Stuttgart, suchten in der Veranstaltung „Für eine starke Wirtschaft in einem starken Europa“ teilweise mühevoll Antworten auf die Frage, welches Aufbauprogramm hilft, damit Europa und seine Wirtschaft im Kräftemessen mit den USA und China die Muskeln spielen lassen können.

Die beiden Redner ließen ihr von der Europa Union und Landrat Rainer Haas eingeladenem Publikum mit ihrer Analyse der Lage und dem Blick nach vorne relativ ratlos zurück. Der KSK-Vorstandsvorsitzende überließ es am Ende seines Referats dem Dichter Schiller, die für ihn gefühlte Lage zu umschreiben: „Ach, aus dieses Tales Gründen, die der kalte Nebel drückt, könnt ich doch den Ausgang finden, ach wie fühlt ich mich beglückt.“

Kalter Nebel wabert von allen Seiten und trübt überall die Stimmung in der Wirtschaft und Politik, vermittelten die Redner. Schulte und Schmalzl sehen als Ursache des politischen Klimawandels nicht alleine die Weltmachtkämpfer Donald Trump und Xi Jinping oder in dem Brexit-Kämpfer Boris Johnson. Sie sehen vor allem hausgemachte Probleme innerhalb der Europäischen Union (EU).

Banker Schulte nahm sich beim Kehren vor der eigenen Haustür Mario Draghi vor. Der Italiener ist seit 2011 Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf seine seit über drei Jahre anhaltende Nullzins-Politik und den permanenten Ankauf von Staatsanleihen reagiert Schulte inzwischen ziemlich empört. In Billigkrediten, Strafzinsen und eine erzwungene Anhebung der Inflation sieht er keinen nachhaltigen Nutzen für das Finanzwesen und die Wirtschaft. Im Gegenteil. Für ihn überwiegen längst die Nachteile. Schulte befürchtet zudem, dass ein Umkehrprozess ein Herkulesakt werden wird.

Zitat aus Schillers Glocke

Sein ihm passendes Zitat aus Schillers Glocke dazu: „Wehe, wenn sie losgelassen / Wachsend ohne Widerstand / Durch die volkbelebten Gassen / Wälzt den ungeheuren Brand!“

Gerne übernahm der Sparkassen-Vorstand die Bezeichnung „Graf Draghila“ aus einer Karikatur auf seiner Vortragsfolie. Draghi verlässt Ende Oktober den EZB-Posten. Ob seine Nachfolgerin Christine Lagarde einen Kurswechsel im Sinn der Sparkassen einleitet, muss sich für Schulte erst zeigen.

Angesichts der Konjunkturdaten und geringer Arbeitslosigkeit scheinen die Unternehmen in der Region Stuttgart die EZB-Politik bislang gut wegzustecken. Das sieht der ehemalige Stuttgarter Regierungspräsident und jetzige IHK-Geschäftsführer Schmalzl durchaus so. Doch „die Zufriedenheit lässt deutlich nach“, weiß er aus Befragungen von Geschäftsführern. Angesichts der hohen Exportabhängigkeit der heimischen Industrie geben die Statistiken allenfalls noch gute Werte für die Baubranche und den Dienstleistungsbereich her.

Schmalzl ist nach eigenem Bekunden öfter in den USA. Für Trump zeigt er wenig Verständnis, dafür umso mehr für die Unzufriedenheit seiner Wähler mit der wirtschaftlichen Lage der vergangenen Jahrzehnte. „Die Handelsüberschüsse sind nun mal da“, gibt er zu bedenken. Die De-Industrialisierung sei in den USA „gnadenlos“ gewesen. Donald Trump habe darauf reagiert.

Vor Trumps willkürlicher Entschlossenheit fürchtet sich die Welt. Mehr Entschlossenheit ihrer Mitgliedsstaaten würde der EU jedoch guttun, ist Schmalzl überzeugt. „In den Kernthemen marschieren die Länder immer noch alleine“, stellte er fest. Bei seinen Vorschlägen für eine starke Wirtschaft in einem starken Europa sprach aus ihm der FDP-Politiker: Bürokratieabbau, Steuerentlastung der Unternehmen und eine deutsche Klimapolitik, die nicht so tut, „als kann sie die Welt zu Not allein retten“.