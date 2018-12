Wald Förster hofft auf ein normales Jahr

Hohenstadt / Brigitte Scheiffele

Schon im vergangenen Jahr haben die Sturmereignisse im Norden Deutschlands den Holzmarkt unter Druck gesetzt. Dazu kam „im gesamten Bundesgebiet der Käferwald, allerdings nicht so sehr in Hohenstadt“, erläuterte Revierleiter Rainer Ohngemach dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Alles Gründe, weswegen seiner Meinung nach der Holzmarkt nicht mehr aufnahmefähig für das aus dem Gemeindewald stammende Fichtenholz gewesen sei. Er habe deswegen auf die in diesem Jahr geplante Fällung von 350 Festmetern Fichtenholz im Bereich Nasse Halde verzichtet.

Eine Maßnahme, die in Hohenstadt nachgeholt werden soll, „sobald der Markt das wieder hergibt“, erklärte Ohngemach in seinem Bericht über den Forsthaushalt und die aktuelle Lage im Gemeindewald. Der Förster hofft auf eine Umsetzung im Herbst 2019. „Wenn der Sommer aber wieder so trocken wird wie dieses Jahr, werden wir das erneut verschieben.“ Das dadurch entstehende Loch in Höhe von 4000 Euro im Betriebsplan 2018 bleibt damit an der Gemeinde hängen.

Mehr Pilz als Käfer

Eine Waldfläche im Distrikt Stöck ist vom Eschentriebsterben befallen. Die pilzgeschädigten Bäume will Ohngemach nun als Flächenlose verkaufen. 2019 ist hier eine Neupflanzung mit 100 Douglasien vorgesehen. 350 Festmeter Holzeinschlag stehen auch für 2019 wieder im Plan. Die Einschläge werden im Distrikt Stöck und Nasse Halde erfolgen. Dabei soll es sich um zwei Laubholzschläge handeln, das im Gegensatz zum Nadelholz noch gut bezahlt wird. Bei 17 400 Euro geplanten Einnahmen und Ausgaben von 14 200 Euro rechnet Ohngemach mit einem Erlös von rund 3200 Euro im Jahr 2019.

Bereits im Januar soll die erste Maßnahme durchgeführt werden, damit frühzeitig Brennholz für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden kann. Nach Rückfrage von Friedrich Müller erläuterte der Förster, dass man noch vor Weihnachten Flächenlose erwerben könne. Im Februar kann zudem Gipfelholz gekauft werden. Für die abgeholzten Eschen will Ohngemach Douglasien pflanzen, die widerstandsfähiger gegen Trockenheit sind. Douglasien hätten außerdem einen zwischen 30 und 50 Prozent höheren Zuwachs im Vergleich zur Fichte. Die massiven Probleme mit dem Borkenkäfer haben den Gemeindewald in Hohenstadt nicht so stark getroffen: Auf 800 Metern Höhe sei es „dann doch nicht so heiß wie in niederen Lagen. Außerdem stünden die Fichten in Hohenstadt „auf vernünftigen Standorten“. Einige geschädigte Bäume gebe es natürlich auch.