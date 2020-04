In Waldstetten im Landkreis Günzburg ist es am Freitagabend zu einem Feuer in einer Lagerhalle gekommen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um einen Vollbrand mit starker Rauchentwicklung. Personen seien dabei keine in Gefahr. Wie die Polizei mitteilt, sind derzeit Einsatzkräfte vor Ort.

Weitere Informationen folgen.