Kohlberg/Grafenberg Zwist über mündliche Vereinbarung

Kohlberg/Grafenberg / Von Mara Sander

Der für die Ortsumfahrung der Bundesstraße 313 Grafenberg erforderliche Waldflächentausch zwischen Grafenberg und Kohlberg war am Mittwoch emotional beladender Tagesordnungspunkt im Kohlberger Gemeinderat.

Wie Bürgermeister Rainer Taigel informierte, hatte ein paar Stunden zuvor ein teilweise emotional geführtes Vorgespräch mit ihm und zwei seiner Stellvertreter, zwei Vertretern vom Regierungspräsidiums Tübingen und Grafenbergs Bürgermeisterin Annette Bauer stattgefunden mit dem Ziel „die ursprüngliche Vereinbarung für den Finanz- und Flächenausgleich“ seitens Grafenberg einzuhalten.

„Wir haben unsere Erwartungshaltung an Zusagen sehr deutlich gemacht“, so Taigel. Grafenberg fühle sich an die damalige Zusage nicht gebunden, wie Taigel sagte, so dass diesbezüglich keine Einigung erfolgte. Es sei darum eine gemeinsame Gemeinderatssitzung beider Gremien vereinbart worden, um darüber zu sprechen. Hintergrund ist, dass die Zusagen in der Zeit erfolgten, als es noch keinen Planfeststellungsbeschluss gab und in beiden Gemeinden noch andere Bürgermeister und teilweise auch andere Gemeinderäte im Amt waren als jetzt.

Es liegt keine schriftliche Vereinbarung vor, wie aus den Äußerungen zu entnehmen war. Außerdem ist das Regierungspräsidium beteiligt, das die erforderlichen Flächen kauft. Es geht um den Flächentausch zwischen Kohlberger Waldgebiet auf der ehemaligen Erddeponie gegen Fläche auf gutem Grafenberger Waldgebiet. Dem hatte der Kohlberger Gemeinderat generell zugestimmt um das Planfeststellungsverfahren nicht zu verzögern. „Um den Grafenbergern keine Steine in den Weg zu legen“, wie Gemeinderat Andreas Queck mit Bezug auf Beschlüsse vom Juni 2011 und September 2013 sagte.

„Ich weiß nicht ob die Gemeinderäte aus Grafenberg alle richtig unterrichtet sind“, nannte Gemeinderat Ulrich Immler einen möglichen Grund für unterschiedliche Auffassungen. Die Kohlberger seien enttäuscht, weil „wir auf das gesprochene Wort etwas gegeben haben“. Er betonte, dass „wir ausschließlich am Flächentausch interessiert sind“.

Gemeinderat Arnold Luisoder nannte zur Verdeutlichung der Größenordnung des Flächentausches die Summe von 16 000 Euro mit der Frage, ob es denn diese Summe wert sei, dass dadurch das bisher „gute nachbarschaftliche Verhalten über Bord geworfen werden kann“. Jetzt bleibt abzuwarten ob und wie eine gemeinsame Gemeinderatssitzung Klarheit im Sachverhalt und Übereinkunft bringt.