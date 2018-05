Dettingen Zwischen Tradition und Aufbruch

Von Christina Hölz

Gewittergefahr herrschte am Mittwoch allenfalls am Himmel über Dettingen. Drinnen, im Nebenzimmer des „Rößle“, haben unsere Leser konstruktiv und offen das Gespräch mit Verwaltungschef Michael Hillert und den Ermstal-Redakteuren unserer Zeitung gesucht. Auch der zweite kommunalpolitische Stammtisch der SÜDWEST PRESSE ist gut angekommen.

Wen wundert’s, Dettingen hat in den kommenden Jahren etliche Großprojekte zu schultern – von der neuen Schillerschule bis hin zu einem weiteren Baugebiet. Und immer wieder ein Thema: die Gemeinde im Spannungsfeld zwischen dörflicher Struktur und modernem Industriestandort.

Bleiben wir beim Aufbruch. Neben der Outletstadt Metzingen gibt es kaum einen Ort in der Region, der sein Gesicht in den vergangenen Jahrzehnten so enorm verändert hat wie Dettingen. Aus der einst landwirtschaftlich geprägten Obstbaugemeinde ist eine begehrte Adresse für Firmen und Gewerbe geworden. Gefragte Wohnsiedlung (laut Wirtschaftsmagazin „Capital“ unter den besten 100 Wohnlagen in Deutschland) ist die 9500-Einwohner-Gemeinde obendrein.

Kein Zweifel, „das alte Dettingen“, wie ein Bürger sagte, gibt es nicht mehr. Dennoch treibt das teils rasante Wachstum auch viele Leser unserer Zeitung um.

Benötigt Dettingen denn so viel neue Siedlungsfläche? Und braucht es denn so viele größere Mehrfamilienhäuser im alten Ortskern? Fragen, mit denen SWP-Redaktionsleiter Peter Kiedaisch und einige Dettinger gleich eingangs auf den Bürgermeister zugingen.

Michael Hillert verwies einmal mehr auf den „enormen Druck“, mit dem die Rathaus-Verantwortlichen in Sachen Wohnungsmarkt konfrontiert seien. „Man bekommt in Dettingen momentan gar nichts mehr. Auch keine Mietwohnung“, so der Schultes. Im Gegenzug arbeiten mittlerweile deutlich mehr Menschen in der Ermsgemeinde als noch zu Beginn seiner Amtszeit. Knapp 2000 Pendler fahren täglich des Berufs wegen nach Dettingen. 2002 waren es laut Michael Hillert gerade 1700 Job-Pendler. Sie und etliche andere suchen Bauland und Appartements im Ort. „Der Bedarf ist deutlich gewachsen.“

Verwaltung und Gemeinderat begegnen der Nachfrage nun mit der Suche nach einem neuen Baugebiet (wir berichteten), wobei es sich für Michael Hillert nicht bei allen vier zu untersuchenden Gebieten um eine außerörtliche Siedlungsfläche handelt: „Im Fall Kühsteiggasse und Oberer Wolfgarten sprechen wir besser von einer Arrondierung.“

Ziel der Gemeindevorderen sei es weiter, die Innenverdichtung voranzutreiben. Einige Bebauungspläne (beispielsweise rund um die Panoramastraße) werden nun überarbeitet, damit auf den „zum Teil enorm großen Grundstücken“ künftig zwei Einfamilienhäuser Platz finden. Und nicht, wie bislang, nur eines.

Auf viele unbebaute Flächen könne die Kommune allerdings nicht zugreifen, weil sie in privater Hand sind. Hillert („auch ein Flächenkataster bringt nichts“) und sein Gemeinderat möchten weitere Lücken vermeiden, weshalb fürs neue Baugebiet ein Bauzwang gilt.

Richten soll das unter anderem der Erschließungsträger STEG (Stadtentwicklung Südwest), und zwar nach dem Vorbild eines Projekts in Walddorfhäslach, so der Bürgermeister. Ziel: Die Experten bewahren bei der Umlegung das Eigentum der Grundstücksbesitzer, verpflichten die aber innerhalb einer bestimmten Zeit zum Bauen.

„Wir wollen auf Nummer sicher gehen“, sagte der Bürgermeister. Vorab müsse ein Jurist prüfen, ob der Bauzwang auch sicher rechtlich durchzusetzen ist.

Bevor das neue Gebiet überhaupt erschlossen wird, hat Dettingen aber noch eine Hausaufgabe zu machen: „Wir müssen erst die grünen Lungen ausweisen“, erklärte der Rathauschef. Gemeint sind damit Dettingens hintere Gärten mitten im Ort. Der Gemeinderat war sich bereits vor Jahren einig: die kleinen Oasen gilt es zu schützen. Wo und wie, muss das Gremium allerdings noch zementieren.

Und apropos Ortsmitte: Die grünen Lungen gehören dort zu den hübschen Ansichten. Manch anderer Anblick stört eher. „Für mich ist das Gebäude von ,Sorglos wohnen’ ein extremer Klotz“, kritisierte ein Bürger die Fassadengestaltung des Mehrgenerationenhauses in der Karlstraße. Hillert („Dettingen erfährt nun einmal eine gewisse Verstädterung“) verteidigte die „größeren Anlagen“, auch die Bauten im Adlerareal: „Die Leute kaufen alle im Ort ein und beleben die Geschäfte rund um den Marktplatz.“

Leerstände gibt es in Dettingen kaum zu beklagen, führte er an. „In vielen vergleichbaren Gemeinden ist das anders – vielleicht wäre in diesem Fall die Akzeptanz für die größeren Häuser besser.“

Wenig Akzeptanz brachten alle Beteiligten derweil für Schnellfahrer und Falschparker in Dettingen auf. „Ich bekomme jedesmal einen Koller, wenn ich freitags zu Fuß auf den Markt gehe. Da wird man fast umgefahren“, beschwerte sich eine Frau. Auch, dass viele Autofahrer wild auf Gehwegen und verbotenen Plätzen parken, erhitzt die Gemüter. Die Verwaltung hat die Kontrollen verdoppelt, sagte der Bürgermeister, allerdings darf die Kommune nur den ruhenden Verkehr, also parkende Autos, überprüfen. „Gegen Raser haben wir keine Handgabe.“

Weil die Verkehrssituation ohnehin ein Dauerthema in Dettingen ist, appellierte Michael Hillert an den „gesunden Menschenverstand“ und die Disziplin der Autofahrer: „Rund um die Geschäfte wird sinnlos umgeparkt, keiner will mehr laufen.“

Und wer zu Fuß geht, der hat es eben nicht leicht. Das gilt auch für die Schulkinder, die in der Hülbener Straße unterwegs sind. „Das ist kriminell gefährlich, da gehört ein Zebrastreifen hin“, urteilte ein Dettinger. Willig sei die Verwaltung gewesen, allerdings befinden sich an den geeigneten Stellen überall Garagenausfahrten“, verteidigte sich der Rathauschef. Dort, wo sich letztlich noch eine Möglichkeit ergab, habe dann ein Grundstückbesitzer an seiner Fläche festgehalten.

Ein Thema waren schließlich auch die Grünflächen im Ort. Eine Dettingerin beklagte das Fehlen schöner, blühender Plätze. Hübsche Inseln vermisst sie vor allem am Areal rund um den Bahnhof. „Da kommen die Besucher zum Frühlingserwachen und dann sehen sie diese Einöde.“ Michael Hillert versprach, Pflanzen und Blumen für verschiedene Plätze zu stellen, pflegen müssten diese Beete aber die Bürger selbst. Auch wegen des Vandalismus im Ort. „Die Blumenkästen am Ausgang der Schneckenhofengasse landeten regelmäßig in der Erms.“