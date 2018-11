Riederich Zwischen Nervosität und Routine

Riederich / Anne Laaß

Ein nervöses Lächeln huschte den Teilnehmern des Grundlehrgangs doch über das Gesicht. Gerade haben sie ihre theoretische Prüfung absolviert und warten nun ein paar Minuten, bis die Abschlussübungen beginnen. 45 Fragen galt es, innerhalb einer Stunde zu beantworten. In den vergangenen sechs Wochen haben die insgesamt 26 Teilnehmer aus dem Landkreis Reutlingen auf diesen Tag hingearbeitet. Sie kamen von den Feuerwehren Hülben, Grafenberg, Pliezhausen, Metzingen, Riederich, Sonnenbühl und Wannweil sowie vom DRK Bad Urach und Calw.

Am Samstag entschied sich, ob sie in den aktiven Einsatz dürfen. Bis zur Urkundenübergabe witzelten einige von ihnen, ob es denn nun den Pieper gibt oder man eine „Ehrenrunde“ in der Jugendwehr drehen kann. Zufrieden und optimistisch waren dagegen die drei Riedericher Ausbilder Jörg Lauxmann, Simon Hantl und Jörg Schmauder. Es sei eine motivierte Gruppe gewesen, erklärte Lehrgangsleiter Lauxmann. Für ihn war es im Gegensatz zu seinen Kameraden nicht das erste Mal, diesen Teil der Grundausbildung zu organisieren. Der Aufwand, der für die drei Riedericher Feuerwehrleute entstand, war es jedoch wert. „Es hat riesig Spaß gemacht“, sagte Lauxmann und seine Kollegen nickten bestätigend. Zu den Aufgaben gehörte, den angehenden Feuerwehrmännern, von denen immerhin 18 Quereinsteiger waren, die Theorie so zu vermitteln, dass sie sitzt. „Erst dann geht es in die Praxis“, erklärte Lauxmann. Man schaffe somit eine Basis, auf die die Teilnehmer in den kommenden zwei Jahren zurückgreifen können. Denn die Ausbildung hat erst angefangen: Als Nächstes folgt das Leistungsabzeichen in Bronze und der zweite Teil der Truppmannausbildung.

Das Leistungsspektrum der Feuerwehren ist groß, und so sei es schon herausfordernd, das komplette Feld abzudecken, erklärte Simon Hantl. Zu den Themen der Ausbildung gehörten neben diversen Löscheinsätzen auch der Gang auf die Drehleiter. Die Dettinger Kollegen stellten dafür das Fahrzeug. Doch es ist den Ausbildern gelungen, geht man nach den Bewertungsbögen der Teilnehmer und deren Meinung. „Es war informativ und man hat viel gelernt“, so die Einschätzung der Feuerwehrmänner aus Pliezhausen. Es sei zudem eine gute Kameradschaft entstanden, betonten sie. Kurz danach begannen auch die Übungen, die sich aus Löscheinsätzen und zwei technischen Hilfeleistungen zusammensetzen. Vor dem Riedericher Feuerwehrhaus stand ein alter Ford Ka, dicht daneben ein Fahrzeug der Feuerwehr, unter dem eine Person eingeklemmt war. Während im Ford eine echte Person als Übungsopfer diente, wurde ein Dummy unter den Transportwagen platziert. Nun galt es, für den noch im Lehrgang befindlichen Feuerwehrnachwuchs zu zeigen, was sie gelernt hatten. Mit Adleraugen beobachtete Ausbilder Jörg Lauxmann die Übung. Beurteilt werde hierbei vor allem die Kommunikation untereinander, erklärte er.

Aber nicht allein Lauxmann beobachtete das Geschehen: Zuschauer jeden Alters tummelten sich am Rand des Einsatzortes. Unter ihnen auch die jeweiligen Führungskräfte der teilnehmenden Feuerwehren. Unter der Anleitung der beiden Zugführer machten sich die Feuerwehrmänner und DRKler ans Werk. Sie sicherten die Unfallstelle ab, betreuten die Personen und befreiten sie letztlich auch aus der Gefahrensituation. Dazu musste auch das Auto fachgerecht zerschnitten werden, ohne die Fahrerin zu verletzen. Die benötigten Geräte wiegen teilweise 20 Kilo und verlangen einiges ab. Aber auch die Organisation: Fünf Autos wurden für den Lehrgang gebraucht. Es sei nicht einfach gewesen, diese aufzutreiben. Die nächsten Übungen setzen indessen Kenntnisse über Löscheinsätze voraus. Wobei die angehenden Feuerwehrmänner diese teilweise auch mit Atemschutzgeräten absolvierten. Keine leichte Aufgabe, denn die Ausrüstung wiegt rund 18 Kilogramm, machte Lauxmann deutlich. Hinzu kommt, dass der Atemschutzgerätelehrgang noch gemacht wird, die Teilnehmer sollten sich aber bereits an das zusätzliche Gewicht gewöhnen.

Nachdem das vermeintliche Feuer gelöscht wurde, hieß es für die Teilnehmer nochmal zittern, und zwar bis zur Urkundenübergabe. „Es war ein spannender Tag“, fasste es Riederichs Kommandant Harald Hacker zusammen. Mit einem „relativ guten Ergebnis“, so Hacker weiter, hatten alle Teilnehmer bestanden. Jörg Lauxmann nutzte die Gelegenheit, und motivierte die Gruppe ein letztes Mal: „Haltet zur Stange, macht so weiter, dann schafft Ihr auch 42 Dienstjahre“.