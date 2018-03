Kirche Zweige für Palmsonntag gefragt

Bad Urach / swp

Als Jesus in Jerusalem einzog, so beschreibt es der Evangelist Matthäus in der Bibel, wird von den Menschen erzählt: „Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg“ (Mt 21,8b). Daran anknüpfend will die katholische Kirchengemeinde Bad Urach. Palmen binden und sie in der Prozession von der St. Josefs-Kirche zur Amanduskirche mittragen. „Anschließend nehmen wir die gesegneten Palmzweige mit nach Hause, um damit die Kreuze in unseren Wohnungen zu schmücken“, schreibt die Kirchengemeinde.

Die Gemeinde lädt dazu ein, am Freitag, 23. März, ab 16 Uhr im Pfarrhaus beim Binden der Palmen für sich und die Gemeinde mitzuhelfen. Zweige zum Palmbasteln können bis Freitagmittag, 23. März, beim alten Gemeindehaus in der Münsinger Straße 18 (Eingang Mühlstraße) abgelegt werden.