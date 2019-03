Dettingen geht neue Wege, was Fundsachen angeht: Fahrräder, Ringe, Handys und mehr werden im Internet versteigert.

Fahrräder über Fahrräder. Der Bieter kann wählen zwischen einem knallpinken Kinderrad oder einem sportlichen Mountainbike. Nicht zu vergessen auch das gut erhaltene Damenrad – okay, hier und da ist die Gangschaltung defekt. Doch gut dreißig noch ordentlich aussehende Drahtesel finden sich auf einer Online-Plattform, die neuerdings die Fundsachen der Gemeinde Dettingen präsentiert.

Das Bürgerbüro geht mit der Zeit

Wer seine Habseligkeiten verliert, kann jetzt im Netz auf die Suche nach dem vermissten Gegenstand gehen. Aber auch, wer gerne mal ein Schnäppchen bei örtlichen, nicht-virtuellen Fundsachen-Börsen macht, kommt auf seine Kosten.

Beliebte Versteigerungsplattformen im Internet machen es vor. Nur, dass es sich in Dettingen eben nicht um (grundsätzlich) ausgediente Utensilien handelt, sondern um viele Gegenstände, die ihren Besitzer unfreiwillig abhanden gekommen sind. Wie etwa der Goldring, der sich für mehr als 400 Euro im Netz erwerben lässt. Oder die Damenuhr aus der Schmiede eines namhaften Designers.

Kurz, vieles, was verloren ging, und in Dettingen gefunden wurde, hat im Bürgerbüro des Rathaues und im Fahrradlager auf dem Bauhof für überfüllte Keller und Schränke gesorgt, heißt es bei der Gemeindeverwaltung. Was aber dem einen verlustig geht, kann der andere noch brauchen.

Deshalb wollen die Verantwortlichen von Bürgerbüro und Ordnungsamt Interessierten, die Chance bieten, gefundene Waren günstig via Datennetz zu ersteigern. Immer mehr Kommunen in der Region gehen derzeit diesen Weg.

Wie funktioniert das Ganze?

Die Fundsachen waren in den vergangenen vier Wochen zur Vorschau auf einer Online-Auktionsplattform namens www.fundus.eu ausgestellt. Interessierte Bieter können die Exponate so von zu Hause aus begutachten. Seit Donnerstagabend Punkt 19 Uhr darf nun geboten werden, und zwar insgesamt zehn Tage lang. Für das zuständige Fundamt im Bürgerbüro der Gemeinde Dettingen ist’s die vierte Online-Versteigerung in Zusammenarbeit mit einer auf derlei Projekte spezialisierte Software-Firma.

Zur Versteigerung kommen neben Fahrrädern und Schmuck auch Kinderroller, Handys und Brillen. Anders als bei Ebay werden Mindest- und Höchstgebote abgegeben, wobei sich die Preise mit jedem Tag bis zum Versteigerungsende verringern.

Wer sich für einen Fundgegenstand interessiert, hat dann zwei Möglichkeiten: Entweder er kauft zum aktuellen Preis sofort oder er wartet ab, ob sein Objekt der Begierde günstiger wird. Mit dem Risiko eben, dass ein anderer Bieter dann schneller ist.

