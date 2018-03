Bad Urach Wellness-Kur fürs Thermalbad?

Bad Urach / Von Simon Wagner

Mitte April wird es wohl soweit sein. Dann kann laut Thomas Jaschinski, Leiter des städtischen Gebäudemanagements der Stadt Bad Urach, die neue und lang ersehnte Aufgusssauna in den Albthermen die ersten, schwitzenden Gäste beherbergen.

Ein neu gestalteter Ruhebereich für rund 80 Gäste, könnte noch in diesem Jahr folgen. Die 15-Prozent-Förderung aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm ist jedenfalls verbindlich zugesagt. Zur feierlichen Übergabe des Bescheids am 27. März hat sich der für Tourismus zuständige Landesminister der Justiz und Europa, Guido Wolf (CDU), in Bad Urach angekündigt.

Doch die Vorausschau geht bereits weit über die jetzigen Vorhaben hinaus. Auf Antrag der CDU-Ratsfraktion legte die Stadtverwaltung während der jüngsten Sitzung des Rats erstmals öffentlich einen möglichen Investitionsplan vor, der bis ins Jahr 2022 reicht und weitere bauliche Vorhaben benennt.

Im Entwurfsstadium

Dabei handelt es sich um Ideen, die sich allesamt noch im Entwurfsstadium befinden, die gleichwohl das klare Bekenntnis der Stadt zum Thermalbad verdeutlichen. In den kommenden Jahren könnte kräftig investiert werden. Unter dem Strich summieren sich die verschiedenen Gewerke auf über 5,5 Millionen Euro, wobei die einzelnen Gewerke mit bis zu 50 Prozent gefördert werden und insgesamt rund 2,1 Millionen Euro aus der öffentlichen Hand ins Bad fließen könnten. Laut den bereits Ende November 2017 nichtöffentlich vorgestellten Ideen der Nürnberger Architektin Petra Schätzler, könnte ein moderner Eingangsbereich mit Café entstehen. Es soll sowohl für Badegäste in der Schwimmhalle als auch vom umgestalteten Außenbereich kommend zugänglich sein. Grob veranschlagt sind hierfür Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro.

Außerdem hat sie Pläne zur Modernisierung und Umgestaltung des Umkleide- und des Fitnessbereichs vorgelegt. Das Fitnessstudio soll ins Erdgeschoss in den Bereich der jetzigen Umkleiden wandern. Die wiederum sollen sich im vergrößerten und angepassten Obergeschoss wiederfinden. Hierfür fallen geschätzte Kosten von 1,45 Millionen Euro an. Die komplette Erneuerung und zahlenmäßige Ergänzung der Duschanlagen (300 000 Euro) und der perspektivische Neubau eines Büro- und Verwaltungsgebäudes (460 000 Euro) sind ebenso im Blick wie der Umbau des Bistros, samt Aufzug (380 000 Euro) und die Erweiterung des Panoramahauses der Sauna (970 000 Euro).

Die Architektin hat ihren Vorentwurf mit Eigenschaften unterlegt, die sich in den baulichen Veränderungen widerspiegeln sollen: Leicht, hell, zeitlos und offen. So könnte das Bad im Jahr 2022 daherkommen, wenn alle Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden.

Betreiber ins Boot holen

Freilich hängt dies auch von der städtischen Kassenlage in den kommenden Jahren ab. Um diese zu entlasten, so forderte es Michael Schweizer (CDU), soll der Betreiber (Kanto Spa) mit ins finanzielle Boot geholt werden. Das Bad schrittweise zu modernisieren und auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen, könne nicht alleine die Aufgabe der Kommune sein, während sich der Pächter auf die Abschöpfung der Gewinne beschränke.