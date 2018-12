Neckartenzlingen Vorfahrtsverstoß

Neckartenzlingen / swp

Zwei Leichtverletzte und mindestens 7000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 39-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagvormittag auf der Metzinger Straße verursacht hat. Der Fahrer bog kurz nach elf Uhr von der Melchiorstraße nach links in die Metzinger Straße ab. Hierbei übersah er offensichtlich einen Alfa, dessen 29-jähriger Fahrer, von der Ortsmitte kommend, von der vorfahrtsberechtigten Metzinger Straße in die Melchiorstraße, nach links einbiegen wollte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der jeweils die Mitfahrer, ein 25 Jahre alter Mann und eine 25-jährige Frau, leicht verletzt wurden. Die Hinzuziehung eines Krankenwagens war nicht erforderlich. Für die genauere Klärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon (0 70 22) 92 24-0 um Zeugenhinweise.