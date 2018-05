Lonsingen Volltreffer für jung und alt

Lonsingen / Kirsten Oechsner

In der Albgemeinde Lonsingen wird längst das ausgeübt, was derzeit voll im Trend ist: Bogenschießen. Rund 60 Frauen und Männer gehören der Abteilung des Sportvereins an, Tendenz steigend. Am Schnuppersonntag konnten gleich zwei neue Mitglieder gewonnen werden, den Vorsitzenden Peter Flohr – übrigens selbst kein Bogenschütze - freut’s: „Das ist eine aktive Abteilung, ich bin selbst gerne hier.“

Weil einerseits die Anlage neben dem an Sonntagen bewirteten Schützenhaus so idyllisch liegt und andererseits die Atmosphäre unter den Bogenschützen von einer lockeren Freundlichkeit geprägt ist. Der Grund ist einfach: Wer unter dem Dach das SV mit dem Bogen schießt, hat ganz einfach Lust darauf und trainiert nicht verbissen, um an Wettkämpfen teilzunehmen. „Wir sind ein reiner Spaßverein“, erklärt Berthold Rouff. Ab und zu würden Mitglieder die heimische Idylle verlassen und ihren Sport in Bogenschieß-Parcours ausüben: „Das Interesse mehr zu tun besteht bei uns derzeit aber nicht.“

Seit 2009 wird in Lonsingen mit dem Bogen geschossen. Damals war der SV auf der Suche nach Alternativen zu den üblichen Sportarten, die auch für jüngere Menschen attraktiv ist und landete beim Bogenschießen. Die Euphorie war groß, die Mitgliederzahlen explodierten gerade in der Anfangszeit regelrecht. Nach Lonsingen zum Bogenschießen kommen seither viele Auswärtige: „Zwei Drittel der Mitglieder in der Abteilung kommen nicht aus dem Ort“, weiß Vorsitzender Flohr. Eine intensive Jugendarbeit gibt’s im Augenblick jedoch nicht, wobei durchaus Jugendliche gerne und ausgiebig mit dem Bogen schießen. Denn die Sportart eignet sich für Jung und Alt gleichermaßen, gerade sonntags verbringen ganze Familien ihre Freizeit gemeinsam auf der Anlage.

„Es kommen nicht alle regelmäßig, viele Mitglieder sind nur sporadisch hier“, erklärt Berthold Ruoff. Ihn begeistert diese ursprünglichste Art des Schießens, bei der Körperspannung direkt in den Pfeilflug umgesetzt wird – es sind die Bewegungsabläufe, die Ruoff faszinieren. „Das ist ein bewusster Vorgang und der geht nur nach intensiver Übung.“ Zurzeit schießt er vorwiegend mit einem Hightech-Gerät, einem Compound-Bogen: „In den USA und Frankreich wird damit gejagt“, weiß Rouff. In Deutschland und damit auch in Lonsingen wird dagegen auf Tierziele wie Steinböcke, Marder oder Vögel geschossen. Andere schießen lieber mit einem olympischen Bogen und auch die steinzeitlichen Bögen haben in Lonsingen ihre Fans. Bogenschießen ist in, das Interesse daran nimmt nicht ab. Verantwortlich für den Trend sind nicht zuletzt Serien und Filme wie „Arrow“ und „Die Tribute von Panem“, deren Fans wollen schießen wie die Filmhelden und landen dann bei Vereinen wie dem SV Lonsingen. Der profitiert von den Boom, die Mitgliederzahlen sprechen für sich.