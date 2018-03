Lesung Vielleicht im Himmel einmal

Bad Urach / swp

Am kommenden Donnerstag, 15. März, liest Lea Söhner aus ihrem Roman „Vielleicht im Himmel einmal“ in der Buchhandlung am Markt. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Zwölf Frauen und ein Mann: Ihre Schicksale könnten unterschiedlicher nicht sein und doch entstammen alle derselben Familie. Jede der Frauen ist auf ihre Art geprägt vom Charisma des vom Pietismus durchdrungenen und von einem einschneidenden persönlichen Schicksal gebeutelten Ehemanns, Vaters und Großvaters Heinrich.

Mit bildhaft-klarer Sprache erzählt die Autorin, wie die Frauen um ihren eigenen Weg ringen und unter dem grauen Teppich einer sinnenfeindlichen Religiosität nach und nach das pralle Leben entdecken.

Eindringlich verwebt Lea Söhner diese Lebensgeschichten zu einem farbenprächtigen Familienroman, der sich über achtzig Jahre zieht.