In Neckartenzlingen in der Stuttgarterstrasse ist es am Mittwochabend gegen 18.45 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Am Ortseingang von Neckartenzlingen kam ein Auto von der Straße ab. Das Fahrzeug rutsche durch einen Zaun auf einen Parkplatz eines Betriebsgeländes. Dort knallte es gegen einen Baum. Nach erstem Stand gab es keine Verletzen. Die Feuerwehr Neckartenzlingen war wegen auslaufenden Flüssigkeiten mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann vor Ort.

