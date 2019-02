Metzingen Feuerwehr Metzingen: Uneinsichtig die Helfer behindert

Metzingen / Alexander Thomys

Manches, so sagte des Metzingens Feuerwehrkommandant Hartmut Holder auf der Hauptversammlung seiner Wehr, müsse man nicht verstehen: „Und manches kann und darf man auch nicht verstehen.“ So schüttelte Holder verbal den Kopf vor dem Verhalten mancher Mitmenschen, die es an Vernunft und Mitmenschlichkeit mangeln ließen.

Einzige Sorge: zahlt die Versicherung?

Wie etwa zwei junge Frauen, die im August vergangenen Jahres mit einem Leihwagen-Cabrio auf Spritztour gegangen waren. Bei der Ausfahrt der Bundesstraße 28 zu den Outlets fuhren sie zu schnell, gerieten erst in die Böschung und dann auf die Gegenfahrbahn, wo sie einen Motorradfahrer überrollten. „Ihre einzige Sorge war, ob ihre Versicherung den Schaden zahlt“, erklärte Holder. „Nach dem Motorradfahrer haben sie nicht gefragt.“

Nicht verstehen konnte Holder auch die Eltern von Metzinger Schülern, die ihre Kinder beim Hochwasser aus der Hofbühlhalle abholten – und dabei mit ihren Fahrzeugen Sandsackbarrieren überfuhren und diese damit zerstörten. Auch beim Gasaustritt in Riederich hätten Uneinsichtige sich nicht an die Absperrungen gehalten – um später mit Atemwegsreizungen vom Rettungsdienst behandelt zu werden.

Die Straße blockiert

Besonders bitter in Erinnerung blieb dem Feuerwehrkommandanten eine Personenrettung, bei welcher das Löschfahrzeug der Wehr aufgrund zugeparkter Straßen nicht bis zur Einsatzstelle kam. „Unsere Einsatzkräfte mussten 300 Meter mit Steckleiterteilen laufen, um zur betroffenen Wohnung zu kommen“, erklärte Holder. Ein Mann habe die Aktion beobachtet – und erst Minuten später sein Fahrzeug, welches die Fahrbahn blockierte, weggefahren. „Wenn es um Menschenleben geht, ist das nicht ganz so witzig“, betonte Holder. „Diese Arroganz den Mitmenschen gegenüber verstehe ich nicht.“

Solchem Verhalten stellen die Feuerwehrleute ihr Engagement gegenüber. Insgesamt sind derzeit 118 Angehörige in den drei Einsatzabteilungen aktiv, hinzu kommen 54 Mitglieder der Altersabteilungen, 30 Jugendfeuerwehrmitglieder und 16 Musiker im Spielmannszug. Sie alle setzen sich tatkräftig für ihre Mitmenschen ein – und bilden sich stetig fort, wie Holder erläuterte. Erwähnenswert sei im vergangenen Jahr etwa eine Schulung zu und mit lebenden Reptilien und Schlagen gewesen, wie auch ein Lehrgang zur Tunnelbrandbekämpfung.

