Bad Urach Stadtlauf in den Startlöchern

Anmeldefrist für den 21. Bad Uracher Stadtlauf bis 1. Juni

Der Bad Uracher Stadtlauf findet am 9. Juni zum 21. Mal statt. Bei den verschiedenen nach Altersklassen und Distanzen gestaffelten Läufen können alle teilnehmen, die Lust an Sport und Bewegung haben. Ob Einzelkämpfer oder Gruppen, wie Schulklassen, können sich Interessierte beim Ausrichter, dem TSV Urach, Abteilungen Turnen und Leichtathletik, anmelden. Per E-Mail, unter stadtlauf@tsvurach.de, online unter www.tsvurach.de oder aber schriftlich bei Christian Kreitz, Lärchenstraße 8 in 72574 Bad Urach.

Meldeschluss ist am 1. Juni um 23.59 Uhr. Wer sich kurzfristig zur Teilnahme entschließt, kann sich auch noch nachträglich registrieren lassen. Dann allerdings wird eine zusätzliche Gebühr fällig. Nachmeldungen sind am Tag des Stadtlaufs, am 9. Juni, ab 13 Uhr im Foyer des Rathauses möglich.

Weitere Infos, auch zu den einzelnen Strecken und Läufen im Detail, unter www.tsvurach.de.