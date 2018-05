Bad Urach Sportliche Botschafter der Stadt

Bad Urach / Simon Wagner

Sie nehmen an Wettkämpfen im Kreis, im Land und gar auf bundesebene teil. Sie erringen respektable Ergebnisse und Siege und tragen den Namen Bad Urachs in alle Lande. Den Dank der Stadt erhielten kürzlich über 80 Sportler aus Bad Urach und den Stadtteilen, indem sie für ihre bemerkenswerten Leistungen ausgezeichnet wurden.

Aushängeschild der Stadt

Für Bürgermeister Elmar Rebmann sind die sportlichen Erfolge Beweis für die Leistungsfähigkeit des Bad Uracher Sports und für die Lebendigkeit der hiesigen Vereins- und Schullandschaft. Kurz: ein Aushängeschild. Nach wie vor gelte der Satz, „ohne Fleiß, kein Preis“, gleichwohl drohe insbesondere bei jungen Menschen der Zusammenhang zwischen Fleiß und Preis mitunter abhanden zu kommen. Umso mehr freue er sich, eine derart große Zahl an aktiven jungen Menschen auszeichnen zu dürfen. Gerade der Umstand, dass fünf Mannschaften geehrt wurden, wertet Rebmann als Beweis dafür, dass Teamgeist noch immer hoch im Kurs stehe.

Unschätzbarer Einsatz

In seinen Dank schloss er auch die Schar an Trainern, Betreuern, Lehrern und Eltern ein, die durch ihr Engagement den Grundstein für die sportlichen Erfolge gelegt hätten. Ein ehrenamtliches Engagement, das auf unschätzbarer Arbeit fuße. Es gebe kein geeigneteres Mittel als den Sport, so Rebmann, um zur gesellschaftlichen Integration aller Schichten beizutragen und das Miteinander zwischen Einheimischen und Migranten, zwischen sogenannten Behinderten und Nicht-Behinderten, zwischen Alt und Jung zu befördern.

Einsatz in Kiel

Während die Sportler als Mannschaft oder als Einzelathlet mit einem Händedruck und einer Urkunde ausgezeichnet wurden, blieben etliche Plätze leer. Die Sportler der Bruderhaus-Diakonie ließen sich entschuldigen. Während die Anwesenden auf der Bühne des Prof.-Dr.-Willi-Dettinger-Saals den Beifall entgegen nahmen, weilten die gehandicapten Sportler bei den Special Olympics Deutschland in Kiel und jagten dort nach Medaillen. Auch in Kiel also ist Bad Urach inzwischen ein Begriff.