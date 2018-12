Bempflingen Schulsanierung: Kosten steigen auf drei Millionen

Bempflingen / Von Anja Weiß

Die ernüchternde Nachricht gleich vorweg: Die Sanierung der Grundschule „Auf Mauern“ wird erheblich teurer als bislang gedacht. „Wir sind angetreten mit Planungen von zwei Millionen Euro“, sagte Architekt Gottfried Mueller in der Gemeinderatssitzung. Allerdings habe es sich dabei um grobe Schätzungen gehandelt, die nun um rund eine Million Euro übertroffen werden, sie summieren sich auf 3,068 Millionen. Das Architekturbüro ging darum gleich an Einsparmöglichkeiten, und wurde fündig: Insgesamt konnten nochmals 119 000 Euro Investitionskosten gestrichen werden. Zusätzlich haben die Freien Wähler beantragt, eine Treppe, die direkt in den Garten führt, nicht zu bauen. Das Gremium ist diesem Antrag mehrheitlich gefolgt. Allerdings hofft die Schulleitung darauf, dass diese Treppe dann später gebaut wird, denn sie sieht sie als einen enormen Vorteil an. Außerdem kostet sie nur 4000 Euro, die Einsparungen sind also überschaubar.

Zuschuss über 615 000 Euro

Doch zurück zu den Finanzen, denn hier gibt es auch frohe Kunde: Vom Programm „KommSanSchule“ gibt es bereits eine Zusage für Zuschüsse über 615 000 Euro. Außerdem wurden vom Ausgleichsstock Mittel über 450 000 Euro beantragt. Ob diese in diesem Ausmaß fließen, ist allerdings fraglich, hier sei man sehr optimistisch ans Werk gegangen, sagt Kämmerin Tanja Galesky. Entschieden wird es im Frühjahr kommenden Jahres.

Los gehen die Vorbereitungen für die große Sanierung dann übrigens schon in den Pfingstferien 2019. Dann werden die Einbauten aus allen Klassenräumen entfernt und in der Kelter zwischengelagert. Die ersten „echten“ Bauarbeiten werden dann voraussichtlich in den Sommerferien 2019 stattfinden.

Schule komplett auslagern?

Was außerdem noch geprüft wird: Ob der komplette Schulbetrieb für das Schuljahr 2019/2020 ausgelagert werden kann. Dies wäre natürlich für den Schulbetrieb ein enormer Gewinn, denn wenn im laufenden Betrieb saniert wird, wäre das stets mit einer Staub- und Lärmbelastung für Schüler und Lehrkräfte verbunden. Bisher ist man in den Planungen davon ausgegangen, dass immer zwei der sieben Klassen ausgelagert werden, entweder in Container oder ins Dorfgemeinschaftshaus, und die übrigen im laufenden Baubetrieb unterrichtet werden. Sandra ­Maisch betonte, dass es für ihre Fraktion immer der Wunsch gewesen sei, die ganze Schule in anderen Räumen unterzubringen. „Anders geht es für uns eigentlich nicht.“

Hoffnung auf eine Zeitersparnis konnte Mueller nicht machen, aber zumindest seien die Planungen einfacher umzusetzen und es konzentriere sich nicht alles auf die Ferienzeiten. Der Gemeinderat wird nun im Januar nochmals beraten und zu einem endgültigen Ergebnis kommen. Dann stehen wohl auch die Kosten für die Container fest, wobei sich solch eine Lösung ohnehin nur lohnen würde, wenn man sie für einen Zeitraum über ein Jahr umsetzt. Für einen kürzeren Zeitrahmen lohne sich die Pacht nicht.