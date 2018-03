Dettingen Schnee statt Akkordeon

Dettingen / swp

Skifahren, Langlaufen und Winterwandern: Das erlebten die Mitglieder des Harmonika-Clubs Dettingen/Erms am ersten März-Wochenende in der Zwei-Länder-Skiregion Oberstdorf/Kleinwalsertal.

Beim Schneewochenende standen das sportliche und gesellige Vereinsleben im Vordergrund. Von Mittenwald in Österreich aus entdeckten die Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein und besten Schneeverhältnissen die traumhafte Winterlandschaft. Die Pisten am Fellhorn, Walmendingerhorn, Söllereck, Heuberg, Ifen und der Kanzelwand wurden von den Skifahrern fast komplett erfahren. Auch beim Langlaufen und Winterwandern wurden kleine und große Entdeckungstouren unternommen. Trotz sportlicher Aktivität blieb ausreichend Zeit, sich einmal abseits der Begeisterung für das Akkordeonspielen, näher kennen zu lernen. In gestärkter Gemeinschaft und gesund zurück proben die Musiker und Musikerinnen nun auf das Frühjahrskonzert, welches am 5. Mai stattfinden wird.