Dettingen Schinkenröllchen, Sekt und Stressabbau

Next

Seit zehn Jahren kommen Frauen in Dettingen zum TSV-Frühstück zusammen. Unser Foto stammt aus der Anfangszeit. © Foto: Archiv

Von Christina Hölz

Wenn Sabine Wörner in den vergangen fast drei Jahrzehnten etwas entwickelt hat, dann ist das ein Gespür für Trends und Zeitgeist. „Da müssen wir ganz nah dran sein, manchmal sogar selbst Trends setzten“, sagt die Frauenbeauftragte des TSV Dettingen und langjährige Turnerbund-Funktionärin. Denn gerade die Bedürfnisse und Lebenssituationen der Frauen haben sich zuletzt so schnell geändert, wie die Modetrends auf den Pariser Laufstegen. Gaben sich noch Anfang der 2000er-Jahre im ländlichen Raum viele Frauen mit einem Dasein als Mutter und Hausfrau zufrieden, stehen heute die meisten jungen Frauen mitten im Berufsleben – trotz der Kinder. Was bleibt, ist die Aufgabe des modernen Sportvereins: „Wir müssen Frauen für einige Stunden aus ihrem Alltag holen – egal, ob aus dem Job oder aus der Familie.

Mit solchen Atempausen, ob sportlicher oder rein geselliger Natur, kennt sich Sabine Wörner aus. Schon vor 15 Jahren wusste die quirlige Hülbenerin, die in Dettingen groß geworden ist: Es reicht nicht, abends ein paar Turnstunden anzubieten. Mancher Verein in der Region hatte gerade einmal die Frauen-Gymnastik im Portfolio, da stellte sie beim TSV Dettingen bereits Thementage für weibliche Mitglieder und Interessierte auf die Beine. „Fit ins Frühjahr“ hieß es damals etwa. Von morgens bis abends gab’s verschiedene Kurse, von Step-Aerobic bis Pilates, dazu leichte Speisen, zwischendrin Infos zum Thema Ernährung. Und natürlich Zeit für den Austausch unter Frauen.

Heute haben sich diese Aktivtage in Vereinen und Studios längst durchgesetzt. Für Mütter und Berufstätige gehe es heute vor allem darum, sich „mit Sport gezielt etwas Gutes zu tun“, also Kondition und Beweglichkeit zu schulen. Kommen dann noch Angebote dazu, die Geselligkeit, Entspannung und Lebensfragen zusammenführen, ist schon einiges gewonnen.

Einen solchen Akzent setzt der TSV Dettingen mit seinem schon legendären Frauenfrühstück. Die Idee dazu wurde bei einem Nachmittagscafé geboren, erzählt Sabine Wörner: Das Frühstückstreffen sollte erstens Verwöhnaktion und zweitens Dank für die ehrenamtlichen Dienste vieler weiblichen Mitglieder sein.

Zehn Jahre liegt das erste Frühstück zurück – anfangs kamen die Frauen noch in der Aula der Schillerhalle zusammen, nach dem Bau des Sportheims zogen sie später ins neue Haus des Vereins.

Auch wanderte der Termin vom Internationalen Frauentag am 8. März auf einen Samstag, damit die Berufstätigen mitmischen können.

Wie dem auch sei, seit den Anfängen hat das Frauenfrühstück Erfolgsgeschichte geschrieben. Knapp 100 Teilnehmerinnen kommen jedes Jahr, immer wieder müssen die Veranstalter zusätzlich Stühle anschleppen oder einfach enger zusammenrücken.

Wen wundert’s, Sabine Wörner und ihre Helferinnen organisieren den Vormittag akribisch. Die Gäste werden von einem achtköpfigen Team, bestehend aus der Frauenvertreterin und einigen Übungsleiterinnen, zunächst mit einem leckeren Büfett verwöhnt. Hefekranz, Marmorkuchen, Obstsalat, Wurst- Käse- und Gemüseplatten: Das Essen lässt kaum Wünsche offen und nebenbei bleibt Platz für Gespräche.

„Schließlich kommen die Vereinsfrauen nur selten alle zusammen, weil jede in ihrer Übungsgruppe trainiert“, betont Sabine Wörner. Und zu den Lachshäppchen gibt es dann Lebenspraktisches: Themen wie Homöopathie, Stressabbau, Ernährung, Entspannungs- und Atemtechniken greift sie gerne auf. Dazu sind regelmäßig Referenten und Experten geladen.

Klar, dass die Frauen beim nächsten Frühstück gerne miteinander anstoßen: Zum zehnjährigen gibt es ein Gläschen Sekt.