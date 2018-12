Musik Rockig-poppiges Weihnachtskonzert

Riederich / swp

Es wird wieder rockig, und zwar an diesem Samstag: Der Riedericher Schützenverein lädt zum jährlichen Weihnachtsrock ein. Der Einlass zum Konzert ist bereits um 19 Uhr. Auftreten werden auch „Mopple the Whale“. Das Repertoire der Band reicht von „Klassikern“ von Tom Petty bis hin zu Liedern von Pink, Skunk Anansie, Evanscene und Judas Priest. Die vier Musiker, die aus Reutlingen kommen, haben ganz unterschiedliche musikalische Wurzeln: Ob Blues, Rock’n Roll, Pop oder Hard Rock. Ebenfalls genreübergreifende Musik macht die Band „Besides“. Zudem wird noch „Men’s Fragrance“ zu hören sein. Für alle unter 18-Jährigen ist der Eintritt zum Rockkonzert frei. Veranstalter ist der Riedericher Schützenverein, er übernimmt die Verpflegung und bietet kühle Getränke an.