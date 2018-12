Musik Rockig-poppiges Weihnachtskonzert

Riederich / swp

Es wird wieder rockig, und zwar an diesem Samstag: Der Riedericher Schützenverein lädt zum jährlichen Weihnachtsrock ein. Der Einlass zum Konzert ist bereits um 19 Uhr.

Auftreten werden auch „Mopple the Whale“. Das Repertoire der Band reicht von „Klassikern“ von Tom Petty bis hin zu Liedern von Pink, Skunk Anansie, Evanscene und Judas Priest. Die vier Musiker, die aus Reutlingen kommen, haben ganz unterschiedliche musikalische Wurzeln: Ob Blues, Rock’n Roll, Pop oder Hard Rock. Demnach kann der Gruppe kein bestimmtes Genre zugeordnet werden. Gleiches gilt wohl auch für die Band „Besides“. Beide Bands bieten ein abwechslungsreiches Programm, was auch in der Auswahl der Coversongs zu erkennen ist. Gespielt werden sowohl Lieder von den Red Hot Chilli Peppers, Selig, Hootie and the Blowfish bis hin zu Mando Diao, Lenny Kravitz oder sogar KISS. Die Musiker werden in einer klassischen Besetzung spielen, bestehend aus Gitarre, E-Bass, Schlagzeug und Gesang. Bis zu drei Stimmen können die Jungs von „Besides“ zum Einsatz bringen. Bei „Mopple the Whale“ gibt es eine Frontsängerin. Zudem wird noch „Men’s Fragrance“ zu hören sein. Für alle unter 18-Jährigen ist der Eintritt zu diesem weihnachtlichen Rockkonzert frei. Veranstalter ist der Riedericher Schützenverein, er wird auch die Verpflegung übernehmen und kühle Getränke anbieten.