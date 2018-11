Riederich Riederichs friedliche Revolution

Riederich / Anne Laaß

Die Flower-Power-Zeit ist zurück, zumindest in Riederich. In den Vereinsräumen des Sängerbundes haben sich die Sunday-Singers und vier Projektchorteilnehmer versammelt. Sie proben für das Konzert am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr in der Gutenberghalle. Bevor es aber soweit ist, wird geprobt. Und es ergibt sich ein buntes Bild: Blumenkränze und Tücher sind um den Kopf gewickelt, um den Hals hängen Ketten mit dem „Peace-Zeichen“, in grellem Grün. Die Hemden der Männer erinnern an die, die Serienheld Magnum trug. Die Frauen trumpfen mit langen, farbenfrohen Kleidern und Röcken auf. Es ist beinahe so, als hätten die Sänger eine Zeitreise mitgemacht.

Poppige Chormusik

Mit den ersten Klaviertönen, die Chorleiter Reiner Hiby angibt, konzentrieren sich die Riedericher und üben. „Ein bisschen weniger Chor und etwas mehr 70er-Pop“, fordert Hiby seine Sänger auf. Gleich darauf fängt das Lied erneut an, bevor die Riedericher ihre Version vom Beatles Klassiker „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club“ zum Besten geben. Was für den laienhaften Zuhörer schon nach poppiger Chormusik klingt, ist für den Profi jedoch noch ausbaufähig. Leiter Reiner Hiby gibt den Ton vor und motiviert seine Gruppe, die Leistung zu steigern. Kritik gibt es auch, aber immer mit einem Augenzwinkern. Schließlich soll auch der Spaß beim Proben nicht zu kurz kommen.

Während die Sängerinnen stimmlich in der Mehrzahl sind, haben die vier Männer die Chance, sich beim Beach-Boys-Hit „I get around“ zu beweisen. Der Vorsitzende des Vereins, Karl Hermann, bringt ein tiefes „Around“ ein, bevor es, wie für einen Beach-Boys-Song üblich ist, in einer höheren Tonlage weitergeht. Fingerspitzen- und vor allem das passende Tongefühl verlangt unterdessen der Hit „San Francisco“ von Scott McKenzie ab. Die Liederauswahl ist umfangreich. So präsentieren die Riedericher Blumenkinder musikalisch ein Repertoire aus poppigen und nachdenklichen Songs: Von John Lennons „Imagine“ bis hin zu Bob Dylans „Blowin’ in the wind“, der wohl bekanntesten Anti-Kriegs-Hymne, setzen die Sänger ein musikalischen Zeichen. Ein Lied, das die Riedericher unbedingt zum Konzert singen wollten, war von The 5th Dimension „Aquarius (Let the sunshine in)“. Es ist jedoch nicht leicht, die entsprechenden Noten für solche Stücke zu bekommen, die zudem auch noch für diese Chorgröße geeignet sind. Gute Kontakte hat Leiter Reiner Hiby durch seinen Verlag auch in die USA. Dennoch konnte nicht jedes gewünschte Lied auf die Setliste genommen werden.

Auf die Frage, wie der Chor auf das Thema „Flower-Power“ gekommen sei, antwortet Astrid Oettle mit einem Lächeln. Sie verweist auf ein Jubiläum: „Vor 50 Jahren war Woodstock“. Die Idee, die einst hinter diesem musikalischen Großereignis stand, wollen die Riedericher Chorsänger nun aufleben lassen. Es gehe darum, auch das Thema Frieden wieder mehr in den Fokus zu rücken. Schließlich gebe es eine Reihe von Dingen, die mittlerweile selbstverständlich sind, aber erst durch damalige Hippie-Bewegung friedlich erkämpft wurden, erklärt Oettle.

Zwar wird das Konzert keine drei Tage überdauern, wie damals in Woodstock. Aber dennoch dürfen die Gäste am Samstag 24. November, gespannt sein, welche 14 Lieder der 20-köpfige Chor singen wird. Außerdem tritt eine Solistin auf. Sie ist Teil der Hülbener Gruppe TonArt, die ebenfalls unter der Leitung von Reiner Hiby steht.