Sie heißen Schwalbe, Spatz, Sperber und Habicht. Und nein, sie zwitschern und piepen nicht. Sie knattern und schaufen, riechen nach Gas, Öl und Benzin. Experten ahnen: Es geht nicht um Vogelkunde, sondern um alte Zweiräder aus dem Osten – unter anderem um die in Thüringen gebaute legendäre „Vogelserie“. Vieles, was in der ehemaligen DDR rollte und röhrte, ist beim Dettinger Moped-Tag am Sonntag, 14. April, zu bestaunen. Auf dem Hof der Uhlandschule treffen sich die Freunde alter Mopeds und Motorräder.

Ostalgie heißt das Thema. Willkommen sind beim Thementag zum „Frühlingserwachen“ des Dettinger Gewerbevereins aber gründsätzlich alle Zweiradfans, ob Olditimer-Liebhaber oder Harley-Fahrer, sagt Rudi Wurster, der das Motorrad-Treffen seit Jahren initiiert.

Dass dabei regelmäßig neue Akzente her müssen, ist für den Zweirad-Fachmann und leidenschaftlichen Moped-Fahrer selbstverständlich. „Den Leuten muss man etwas bieten“, sagt der Optiker, ganz Einzelhändler. Und weil Rudi Wurster weiß, was sich im Örtchen tut, hat er auch schnell Akteure für seinen Moped-Tag ausgemacht: Ein paar Dettinger Jugendliche seien momentan „absolut begeistert“ von den alten DDR-Rollern, erzählt er. „Die düsen auf Schwalben und Sperber durch die Gegend und sind natürlich dabei.“ Nochmals für Zweirad-Laien: Als „Vogelserie“ bezeichnete man in der ehemaligen DDR die Kleinrafträder, die in der damaligen Thüringer Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Simson hergestellt wurden.

Der volkseigene Betrieb (VEB) produzierte die Gefährte von 1964 bis 1975 – die Schwalbe, auch als Vespa des Ostens bezeichnet, bis 1986.

Aber nicht nur die Simson-Reihe ist gefragt beim Zweiradtag. Auch die legendären in der sächsischen Stadt Zschopau gebauten Motorräder sollen in Dettingen Station machen. Bekannt sind besonders Hersteller, die ab 1952 unter dem Markenkürzel MZ firmierten, kurzzeitig auch unter MuZ. Ob Dneper Ural (Russland) oder Jawa (Tschechien), die Ostalgie hat viele Seiten, pardon Motoren.

Fahrbereite Mopeds und Motorräder können mit ihren Besitzern zu den alljährlichen „Gaiskopf-Touren“ (siehe Kasten) aufbrechen. Wie immer gibt es mehrere Angebote, auch eine große Motorrad-Tour über die Alb ist geplant.

Und nach der Ausfahrt dürfen die Freunde historischer und moderner Zweiräder über ihr Hobby fachsimpeln. Gelegenheit dazu besteht beim „Benzin-Hock“ auf dem Hof der Uhlandschule, wo Dettinger Motorradfreunde unter anderem heiße Rote auf dem Grill brutzeln.