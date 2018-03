Bad Urach Ohne Kredit ins neue Jahr

Bad Urach / Simon Wagner

Der am Dienstag vom Gemeinderat einstimmig verabschiedete Haushalt der Stadt Bad Urach ist in vielerlei Hinsicht rekordverdächtig. Er weißt mit rund 41,6 Millionen Euro nicht nur einen Höchststand des Gesamtvolumens auf, sondern kommt erstmals unter der Ägide von Bürgermeister Elmar Rebmann ohne neue Kreditaufnahme aus.

Grund sind die sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen. Auch sie bewegen sich mit 8,2 Millionen Euro auf Rekordniveau. Die positiven Vorzeichen, verursacht durch eine brummende Konjunktur, dürften dazu beigetragen haben, dass es wenig strittige Punkte gab und die Beratungen in Rekordtempo abgeschlossen werden konnten.

Dass der Haushalt gleichwohl nicht ohne einen rund zwei Millionen Euro teuren Griff in die städtische Rücklagen auskommt, ist insbesondere den zahlreichen Investitionsvorhaben geschuldet, die, wie berichtet, in diesem Jahr in Angriff genommen oder fortgeführt werden. Sie sind gesetzt, kleinere Veränderungen ergaben sich am Dienstagabend indes, nachdem die Fraktionen verschiedene Haushaltsanträge zur Diskussion stellten.

Die SPD etwa war erfolgreich mit ihrem Wunsch, alle statt nur einen Teil der Feuerwehrmitglieder mit neuen Helmen auszustatten. Mehrkosten: 15 000 Euro. Viel Raum beanspruchte die Diskussion um den zweiten Antrag der Sozialdemokraten, einen dritten Mitarbeiter für den städtischen Reinigungstrupp zu engagieren, um der Müllproblematik besser Herr zu werden. Der Rat entschied, 40 000 Euro einzustellen, den Betrag aber mit einem Sperrvermerk zu versehen. Vor einer endgültigen Entscheidung soll dem Rat die konzeptionelle Arbeit der Stadtreinigung vorgestellt werden.

Auf Antrag der CDU und mehrheitlich abgesegnet, wird die Stadt zudem nicht für die Kosten eines Fundaments auf dem Friedhof aufkommen, auf der eine privat gestiftete Skulptur zu stehen kommen soll. Der Stifter bat um die entsprechende Finanzierung. 8000 Euro wären notwendig gewesen.

Erfolgreich hingegen war der Antrag von Bündnis90/Die Grünen, 20 000 Euro für bauliche Sofortmaßnahmen im Radverkehr einzustellen. Einerseits, um das Thema in Erinnerung zu rufen, aber auch, um im Falle des Falles schnell reagieren zu können. Abgelehnt wurde hingegen der Antrag von Stadträtin Sabine Bittner (parteilos), den Ansatz für die Beschaffung von Ladesäulen für E-Autos von 20 000 Euro auf 70 000 Euro samt Sperrvermerk zu erhöhen. Ein Entscheid über die technischen Erfordernisse soll nun nach einer kommenden Beratung fallen. Falls notwendig, werde ein außerplanmäßige Ausgabe getätigt.

Während den abschließenden Stellungnahmen der Fraktionen wurde reihum die raschen Haushaltsberatung hervorgehoben. Auch die derzeitige Finanzlage der Stadt war Grund für optimistische Töne. Gleichwohl goss Dietmar Schrade (FWV) den ein oder anderen Wehrmutstropfen in den ansonsten süßen Wein. Die Nettoinvestitionsrate bleibe dauerhaft niedrig, warnte er vor einer wachsenden Verschuldung, sollte sich das gegenwärtige Zinsniveau eines Tages zu Ungunsten der Bad Uracher Finanzen verändern.

Auch Michael Schweizer (CDU) plädierte dafür, sich Spielräume zu erhalten. Durch Kreditermächtigungen könne die pro Kopf Verschuldung über 500 Euro anwachsen, mahnte er. Unter anderem macht er die Vielzahl der Aufgaben verantwortlich, die der Stadt durch Bund und Land übertragen werden. Die kommunale Selbstverwaltung sei unter diesen Vorzeichen nur mehr ein Schatten ihrer selbst. „Wir sind zum großen Teil fremdbestimmt.“ Als Sorgenkind macht er indes den Bereich Tourismus aus. Die Zuschüsse hätten mit rund 950 000 Euro einen Höchststand erreicht.

Als „Wirtschaftsförderung für unsere Stadt“ verteidigte Marlene Eggert (SPD) diese Zuflüsse. Unter dem Strich habe die Stadt einen Haushalt vorgelegt, bei dem alle etwas aufatmen und lang anstehende Vorhaben angegangen und vollendet werden können. An goldene Handgriffe denke trotzdem niemand. Auch fehle nach wie vor Geld für weitere Handlungsfelder.

„Ich kann mich an kein Jahr erinnern, in dem wir so viel Geld hatten“, sagte es Petra Mayer-Bock (FDP) durch die mitgebrachte Blume. Michael Schwenk (Grüne) derweil forderte Transparenz bei der Schuldenentwicklung vor dem Hintergrund millionenschwerer Projekte und weiterer Zukunftsaufgaben.